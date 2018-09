Jobbik: lakhatási válság fenyeget

A politikus elmondta: ehhez képest jövőre 5-ről, 25 százalékra nő az új lakások áfája, ráadásul a BMW Debrecenbe érkezésének következtében további, legalább 10 százalékos drágulással számolnak a szakértők.

Keresztesy Gergő, a Jobbik Ifjúsági Tagozatának hajdú-bihari elnöke hozzátette: a probléma megoldása érdekében ők bérlakásépítésbe kezdenének, a meglévő üres lakásokat közmunkában újítanák fel, növelnék a kollégiumi férőhelyeket, valamint megtiltanák, hogy az önkormányzatok eladják bérlakásaikat.

A Fidesz-KDNP helyi frakciója úgy reagált, hogy a kormány által biztosított családtámogatási rendszer, például a CSOK, segíti a fiatalokat a saját otthonhoz jutásban. Debrecen városa, – amennyiben szükség van új lakások építésére – rendelkezik olyan saját tulajdonú területtel, ahol akár 2 ezer új otthont is tud építeni, amellyel az ingatlanárakat is jelentősen befolyásolni tudja. Debrecennek csaknem 3 ezer bérlakása is van, amely szintén segíti a lakhatás biztosítását a városban.

