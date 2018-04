Jobbik: konkrét célok és lépések

A miniszterelnök-jelölt kifejtette, azonnali intézkedéseket hajtanának végre: megvédenék a bevándorlóktól Magyarországot; felszámolnák a korrupciót; az Európai Unióval rendeznék hazánk viszonyát a konstruktív érdekvédelemre alapozva; valamint segítenék a fiatalokat az otthonteremtésben is.

Fotó: Molnár Péter

– A devizahitelesek adósságát szeretnénk megoldani olyan módon, hogy a felvételkori árfolyamon forintosítanánk a felvett a hitelt, így az is lehet, hogy idővel már a bank tartozik az állampolgárnak, melyet ugyanúgy rendezni kell. Megtartanánk a CSOK-ot, ám azt kibővítenék, hogy sokkal többet nyújtson a családoknak, mint most. Elindítanánk a bérlakás-építési otthonteremtési programot is, mely a fiataloknak segítene abban, hogy nyomott bérleti áron költözhessenek egy ingatlanba, és úgy kezdhessék el az életüket, hogy megtakarítani is tudjanak – fogalmazott Vona Gábor, hangsúlyozva a Jobbik célját: mindenki a szülőföldjén boldogulhasson, ne vándoroljanak el Magyarországról, a külföldön élők pedig térjenek vissza hazánkba.

VK

