Jobb életre törekvés dalban

A cívisváros könnyű­zenei hírnevét sok legendás csapat öregbíti – mint például a Color, az August Förster Reservation és a Tankcsapda. Most egy itt született fiatalember, a dalszerző-dobos-rapper Vass Márton révén is megismerheti a széles nagyvilág a megyeszékhelyet.

Marci mindig zenélt, a fő hangszere a dob. Kétévesen már az apja hangszereit püfölte, aztán zeneovis lett, majd Sóder tanítványa a Rocksuliban, melynek koncertjén 9 évesen állt színpadra. Közben a Simonffy-suliban Toldi Éva segítségével fejlesztette az ütőhangszeres játékát, a Bányaiban pedig énekelt, kórusozott és zongorázott. Legutóbb a – Palya Bea és Fábián Juli által is fémjelzett – budapesti Etüd Zeneiskola dzsessz­dobos tanszakát végezte el. Több formációval szerepelt, és közreműködik ma is Európa megannyi helyén.

Nagylemez készülőben

Úgy érezte, hogy ha igazán magát akarja megvalósítani, akkor saját bandát kell alakítania. Ehhez az egyik legfontosabb posztra, a szóló­énekesi szerepre a különleges hangú Kasztel Rékát kérte fel. Őt egy kecskeméti koncertjük előzenekarában ismerte meg, és általa az új együttesnek a Marton Vass ft. Reka Kasztel nevet adták.

A közös munkának köszönhetően – Awake to Change címmel – nyáron elkészült a háromszámos kislemezük, napjainkban pedig már zajlanak a nagylemezük felvételei is. Az ezekre kerülő nóták mind Marci szerzeményei. A zenekarnak Suba Péter gitáros, Takács Gergő billentyűs és Fogas Károly basszusgitáros is oszlopos tagja.

Amerikáig ér a hangjuk

Angol nyelvű, rock-pop-rap alapú számaik a környezetvédelemmel és a jobb életre törekvéssel is foglalkoznak. A kislemez dalaihoz természetesen klipeket is forgattak, melyek közül például a „Hard and strong” egy kiszuperált szovjet ZIU troliban játszódik. Az öreg járművet tele is füstölték a hatás érdekében. A Marton Vass ft. Reka Kasztel promókampánya eredményeként amerikai, ausztrál, guatemalai, holland, skót, szlovén, német és hazai rádiók is játszási listájukra tűzték Marci nótáit.

A csapat tagjai mindenképpen élő koncerteken akarnak bizonyítani. Ezért már szervezik a nyári turnéjukat, amelyen európai fesztiválokon, bulikon léphetnek a publikum elé.

