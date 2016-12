Jobb adni… 2.

Hideg volt a vasárnap este, mert milyen is lenne így karácsony táján… A Kossuth téren beszéltem meg találkozót egy barátnőmmel, aki még nem látta a díszkivilágítást, s éppen a villamost vártam az egyik megállóban. A fedett váró padján ülve a szemem sarkából láttam, hogy egy alacsony kis emberke egy nagy szatyorral ugyancsak ott álldogál a megállóban. Elindult felém, s tiszteletteljesen megszólított. A „szöveg” ismerős volt, sajnos, több társával találkoztam már életem során, s némelyiktől kicsit ódzkodtam is, ő azonban nem volt egy cseppet sem tolakodó. Megszólított csupán, imigyen: Kedves hölgyem, nem tudna kisegíteni egy kis apróval? Szeretnék egy kávét inni, mielőtt bemegyek a szállásra… Ránéztem, s azt mondtam: – Szerencséje van, mert általában nem hordok készpénzt magamnál, de most mégis van valamennyi – s odaadtam neki egy kétszázast. Nagyon megköszönte boldog ünnepeket és Isten áldását kívánva, majd hozzátette: egy százas is elég lett volna.

Nem látszott alkoholistának, nem hinném, hogy italra kéregetett volna – de még ha így is lenne, sem tudnám elítélni. Jobb sorsra érdemes embernek véltem, meg is kérdeztem tőle, mióta él ilyen körülmények között? Húsz éve – volt a válasz. Tovább faggattam: mi volt a foglalkozása, s hol dolgozott, amikor még úgymond jól ment a sora? Géplakatos volt a GÖCS-ben – válaszolta. Aztán befutott a villamos, s én felszálltam. Két ellenőr éppen akkor igyekezett lefelé a lépcsőn, s egyikük odaszólt a kis öregnek – aki, mint közben észrevettem, ugyancsak felfelé araszolt volna – hogy „Aztán hová lenne az utazás?” – majd a választ meg sem várva, lependerítette a villamos lépcsőjéről. Másikuk közben előreszólt valakinek: „Ok, láttuk mi is, még amikor a megállóban állt” – majd távoztak az öreggel együtt. Hirtelen utánuk akartam szólni, hogy megkérdezzem, mit ártott nekik szegény, aki nyilván már ingyen is utazhatna, s több társával ellentétben aránylag „konszolidált” kinézetű volt, aztán jobbnak láttam hallgatni. Éreztem én is, hogy nem illik bele a „képbe”, a lelkem mélyén azonban iszonyatosan megsajnáltam…

– Kenyeres Ilona –

A szeretet ünnepének közeledtével talán kissé érzékenyebben reagálnak szinte mindenre az emberek – a jóra, és a rosszra egyaránt. Legnagyobb közösségi oldalunkon egy ismerős hölgy keserűen ecsetelte a vele történteket: csupán egy kis jóindulat kellett volna ahhoz, hogy a mínusz 5 fokban ne kelljen kerülnie egy jó nagyot a parkolóban álló kocsijáig. Kenyeres Ilona írása.

