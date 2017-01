“Jó szóval oktasd…”

Voltak szép könyveink is, amikből tanultunk. Tele ábrákkal, amelyek először csak a betűk világába kalauzoltak, majd amikor már folyékonyan olvastunk, kitárult számunkra az egész világ. Ezek a könyvek természetesen csupán az elemi, kézzelfogható dolgokkal ismertettek meg bennünket, a rajzos ábrák is az akkori kor szellemének megfelelőek voltak. Virágok, fák, bokrok, majd később, elménk nyiladozásával egyenes arányban már mezőgazdasági és ipari gépek, eszközök, és még nagyon sok hasznos dolog szerepelt az ábrákon. A ma embere – akarom mondani, gyereke – már nem ilyen kezdetleges eszközökkel (tinta, itatós, radír, stb.) dolgozik, hanem a technika összes vívmánya a táskájában lapul. A világ nem csupán a könyvek lapjai által nyílik ki számára, egyéb „segédeszközök” is bőven a rendelkezésére állnak. Az ábrák is másfajták, mint régen. Na, de ez nem is csoda, hiszen óriási fejlődésen ment keresztül a világ az elmúlt évtizedek alatt. Minden területen forradalmi újítások következtek be, így talán még azon sem lehet csodálkozni, hogy – mint a hírekből értesülhettünk – a nyolcadikos földrajzkönyv egyenesen „összevonja” az állattenyésztést a politikával. Egyik ábráján például egy szoptatós malacot ábrázolva szeretné megismertetni a gyerekekkel az Európai Unió mibenlétét. A képen a – helyes kis férfi (!) pörgekalappal a fején ábrázolt – anyakoca Németországot jelképezi, az általa táplált kismalacok pedig görög, spanyol, belga és portugál nemzetiségűek, míg egy kis tébláboló malac magyar zászlóval van ellátva. A szövegben is utalnak arra, hogy valakinek nem jut Németország „tejéből”, ez pedig bizony a magyar kismalac – aki csak azért is megáll a saját lábán! A feladat pedig: értelmezni az ábrát a karikatúrán látható zászlók segítségével. Hát, megmondom őszintén, nem szívesen lennék most nyolcadikos…

– Kenyeres Ilona –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA