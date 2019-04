Jó példákat hordoznak a magyar népmesék

Az erdélyi születésű óvónő, négygyermekes édesanya, a farkaslakai Tamási Áron Művelődési Egyesület elnöke, Hadnagy Jolán volt a Bodorka NépmesePont április 3-ai vendége. Az előadás központjában a magyar népmesékben gyakran előforduló családmodell és gyermekvállalás állt. Hadnagy Jolán értekezéseit kifejezetten felnőtteknek szánja; immár huszonkét előadást tartott a témában a Kárpát-medence vidékein.

Elmondása szerint fontos, hogy a felnőttek értsék a népmesék mondanivalóját, ezért igyekszik bemutatni azokat egy más szemszögből, nem száraz tananyagként. Arra a kérdésre, hogy kihez szól a magyar népmese, az előadó úgy felelt: az Emberhez, aki gyermeki lelkületét minden időkben meg tudja őrizni. Segítségül a tanítónő Baumel Fanny 1899-es, nagyküküllői újságcikkéből idézett: „Isten szól hozzánk olyan nyelven, melyet a gyermek is megért…” Elmondása szerint a magyar népmesék nagyságára és csodájára az egészséges családmodell szemszögéből is rá lehet világítani. Mi több, népmeséink gyermekvállalásra is biztatnak bennünket, s ez nemzeti megmaradásunknak éppen olyan fontos alappillére, mint az anyanyelvünk használata és a magyar kultúránk megélése.

A magyar népmese utat mutat a magyarságnak, és nem azt közvetíti, hogy a világban minden rendben van, hanem, hogy minden rendbe hozható. Fontos továbbá az alázat, a szolgálat, az áldozatvállalás és áldozathozatal, küzdelem és az igazi értékek meglátása, amelyeket a mesék közvetítenek. Nyelvezetük pedig napjainkban is érthető. Az előadó éppen ezért arról is szólt, milyen nagy áldás a magyar nyelv, hiszen a magyar észjárást, lelkületet és a magyar népmeséket csak magyarul lehet igazán megérteni.

Hadnagy Jolán vallja, a mai napig lehet újat mutatni a népmesékről, hiszen minden körülményben találhatunk aktualitást, megerősítést, és átültethetünk belőlük életünkbe jó példákat. Kiemelte, feladata minél több emberhez eljuttatni a népmesék magukban hordozott üzenetét, amelyek tisztán és érthetően megfogalmazott erkölcsi törvények is egyben.

– Kogyilláné H. Szófia –

