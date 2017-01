Jó helyre került az adomány

Harminc debreceni családon segített tartós élelmiszerekkel, ruhaneművel és meleg takarókkal a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvány. Bacsó Benjámin lelkipásztor, az alapítvány elnöke elmondta, munkájuk során mindig arra törekedtek, hogy a nehéz sorsú emberek mindennapjaiban nyújtsanak segítséget.

Fotó: Matey István

A ruhaneműk és meleg takarók mellett mintegy 300 kilogramm burgonyát, 300 kg lisztet, 150 kg hagymát, 150 kg cukrot, 300 csomag száraztésztát, és 150 liternyi olajat osztottak ki a legelesettebbeknek, akik között előfordultak idős és beteg emberek, nagycsaládosok és gyermeküket egyedül nevelők is.

Az akció megszervezésében a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja volt az alapítvány segítségére, az ő javaslatukra választották ki a leginkább nélkülözőket.

Fotó: Matey István

– A központ járásszékhely szerint működik, ami azt jelenti, hogy nemcsak Debrecen, hanem Hajdúsámson is hozzánk tartozik. A tartós élelmiszert és takarót is tartalmazó adománycsomaggal olyan családoknak tudunk segítséget nyújtani, akik a téli időszakban a tüzelőt is nehezen gazdálkodják ki a szűk költségvetésükből. Ezúton is kérek mindenkit: ha van rá lehetősége, adományaival tegye kicsit szebbé a nélkülözők mindennapjait – buzdított jótékonyságra mindenkit Orosz Ibolya Aurélia intézményvezető.

HBN

