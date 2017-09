Jó hatással van Derecskére az alkotótábor

– A művészek új pezsgést hoznak magukkal, rengeteg jó meglátásuk van, nem elkülönülve alkotnak, hanem részt vesznek a város életében. Nagyon jó kapcsolatunk van velük, az alkotótábor után pedig itt hagyják a műveiket, így Derecskének már egy ezer darabos grafikagyűjteménye van. Ezekből kiállításokat szervezünk, erre szívesen eljönnek az alkotók is – mondta a polgármester. Hozzátette, szerencsére a lakosság is örömmel veszi, hogy folyamatosan megszervezik az alkotótábort. Kifejtette, a művészetértő és szerető emberek a nyitó és a záró kiállítást is előszeretettel látogatják, illetve keresik a kapcsolatot a grafikusokkal, de azok sem zárkóznak el az alkotóktól, akik nem rajonganak a művészetekért.

Grafikusok baráti közösségévé lett a derecskei alkotótábor Derecske - Zárókiállítással ért véget a XXI. Hajdú-bihari Grafikai Művésztelep a derecskei művelődési központban. Tizenöten alkottak a művésztelepen, mindegyik művész három-három képet állított ki a zárótárlaton, amely csütörtökön nyílt a derecskei művelődési házban. – A grafikai művészeti hiá... Tovább a cikkhez

