Jó a Samsung Smart School

A Mobidik projekt 2017 elején indult, hogy városról városra járva népszerűsítse a tabletek, okostáblák és digitális tananyagok szerepét az oktatásban. A Mobidik országjárásának hivatalos záróeseményét a Millenárison rendezték.

Játszva tanítanak

A Digitális Oktatási Stratégia egyik fő küldetése, hogy olyan okoseszközök használatát vonja be az oktatásba, melyek eddig nem képezték részét a hagyományos oktatásnak, ugyanakkor segítenek elmélyíteni a tudást, játszva tanítanak és közösség­építő szerepük is van.

Digitális táblával

A projektben aktívan részt vesz a Samsung Electronics Magyarország a jól ismert SMART School modelljével, így a Mobidik program országjáró körútján olyan gyerekek és pedagógusok is megismerhették a digitális oktatást, akiknek még nincs tapasztalatuk ezen a téren.

Ahogyan a Samsung SMART School modell, úgy a Mobidik is nem csak a tanulni vágyó gyerekekhez szól, hanem a pedagógusoknak is lehetőséget biztosít a digitális felzárkózásra, az okostanteremmel való ismerkedésre. A Mobidik felszereltségének meghatározó eleme a Samsung digitális tábla, ami akár klasszikus osztálytermi táblaként is használható.

Gyors megosztás

A tableteken és az okostáblán is kifejlesztett Samsung sa-szoftver és ingyenes applikációk segítenek a tervezésben és lebonyolításában. A tabletek egy osztálymenedzsment-rendszeren keresztül kapcsolódnak, a tanárok így könnyedén és gyorsan tudnak minden résztvevővel tartalmat megosztani, anyagokat a táblán kivetíteni vagy feladatot kiadni.

