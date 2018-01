Jelentős beruházások várnak a Csapókertre

A következő években négy jelentős beruházás is történik majd a Csapókertben – közölte Tasó László államtitkár hétfőn, a Csapókerti Közösségi Házban megtartott képviselői tájékoztatóján.

A politikus elmondta, kétszer kétsávosra bővítik – és ezzel párhuzamosan átalakítják a vasúti átjárót is – a Sámsoni út debreceni szakaszát; bébi­játszó- és rendezvényteret alakítanak ki a Liget téren, s felújítanak két egészségügyi alapellátót: a Szabó Pál és a Jánosi utcai rendelőt.

Ezek mellett teljes renoválást végeznek a közösségi házon: cserélik a külső nyílászárókat a szükséges épületszerkezetek hőszigetelésével, valamint a gépészeti rendszerek korszerűsítésével párhuzamosan. Az áramfogyasztás csökkentése végett modernizálják az elektromos hálózatot.

A tervek alapján vasúti aluljáróval váltják ki a jelzőlámpás csomópontot a Csapókertben. Többek közt erről is beszélt lakossági fórumán Tasó László. Az országgyűlési képviselő tájékoztatójának célja az volt, hogy a megjelentek informálódhassanak a választókerületet érintő fejlesztésekről, illetve a 2014–2020 európai uniós pénzügyi ciklusban felhasznált források helyzetéről.

Kétsávosítás

A fórumon kiderült, az előttünk álló években négy jelentős beruházás is várható majd a Csapókertben. A legfontosabb hír, hogy nyáron elkezdődik a 471-es út Hajdúsámson–Debrecen szakaszának kétszer kétsávosítása mintegy 4,4 kilométeren, majd várhatóan 2019 őszén, a várost elérve, folytatódik a bővítés, egészen a Mátyás király utcáig, ami csaknem három kilométernyi dupla sávot eredményez a Sámsoni úton. A biztonságos közlekedést összesen tíz jelzőlámpás csomópont garantálja majd. A felújítás részeként a sámsoni úti vasúti csomópontot is átalakítják: egy 17,4 méter széles vasúti aluljáró segíti majd a folyamatos közlekedést. A tervek szerint minden érintett mellékutcához szervizút lesz kiépítve, és a szakasz kétharmadán kerékpárút is megvalósul.

Aszfaltozott utak

– Tudom, hogy a környéken még akad olyan utca, amelynek nincs szilárd útburkolata, de Papp László polgármester ígérete alapján 2022-ig minden debreceni utca le lesz aszfaltozva – biztosította a résztvevőket Tasó László. – Az útfejlesztés mellett összesen 168 millió forintért felújítják a Szabó Pál és a Jánosi utcai rendelőt, valamint az elképzelések szerint a Liget téren bébijátszótér és rendezvénytér kialakítása történik.

Az államtitkár azt is tudatta, hogy 134 millió forintból modernizálják a Csapókerti Közösségi Házat; az energetikai korszerűsítés folyamán kicserélik a külső nyílászárókat, párhuzamosan a szükséges épületszerkezetek hőszigetelésével, valamint a gépészeti rendszerek korszerűsítésével. A hálózati villamosenergia-fogyasztás csökkentése érdekében megvalósul az elektromos hálózat korszerűsítése, valamint napelemes rendszer telepítésére is lehetőség nyílik.

HBN–MSZ

VISSZA A KEZDŐOLDALRA