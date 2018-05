Jelenleg nem kieső a Balmazújváros

Utolsó idegenbeli fellépésére Paksra utazott a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő gárdája vasárnap. Mind a két csapat nagy harcot vív, ezért óriási tétje volt a mérkőzésnek. A zöld-fehérek a dobogóért küzdenek, a hajdúságiak pedig a bennmaradásért folytatnak hetek óta élet-halál harcot. A mérkőzés súlyát pedig érzékeltették a vendégszurkolók is, hiszen mire a csapat busza megérkezett a paksi stadion elé, a drukkerek már befutottak, s dalolva, buzdítva köszöntötték övéiket a narancssárga-fekete fanatikusok. Leghangosabban a „Győzni jöttünk!” felkiáltás szólt.

Felejthető első félidő

A mérkőzés harmincadik percében jött egy paksi kérdés a szurkolóktól: „még helyzetecske sem volt?”. A kérdés persze költői maradt, de jogos volt. Ha pedig már a hiányzóknál járunk, nem szabad elfelejteni, hogy a balmazújvárosiaknál öt sárga lapja miatt kénytelen volt kihagyni a keretből Nemanja Andricsot a mester. Biztonsági játékra egyik csapatnak sem volt indoka, hiszen a döntetlen igazán sem Horváth Ferenc legénységének, sem Csertői Aurél csapatának nem volt jó, mégis úgy tűnt, hogy valami ilyesmi látható. A félidő végére azonban kirajzolódott, hogy nem is arról volt szó, hogy a védekezésre fektetett volna nagyobb hangsúlyt bármelyik együttes is, inkább a pontatlanság eredményezte ezt a helyzettelenséget.

A második félidő ugyanott folytatódott, ahol az első játékrész befejeződött, helyzetek nélküli mezőnyjátékot láthatott a publikum. Majd az 58. percben Fejes fejelhetett tisztán öt méterről, azonban Tamás László jól védekezett, s a paksi védő fejese a testében „halt el”. A hátralévő fél óra sem szólt másról, próbálkozott mind a két csapat eljutni a másik kapujáig, ám ez mindvégig sikertelennek bizonyult, mármint, ami a rendes játékidőt illeti.

Hiszen jött a háromperces hosszabbítás, amikor is szabadrúgáshoz jutott a Balmaz. A labda mögé Rus Adrian állt, aki már a legutóbbi Loki elleni mérkőzésen is próbálkozott hasonlóval, akkor nem talált kaput, most azonban igen! A 93. minutumban ugyanis végül az ő góljával nyert a Balmazújváros, s jelenleg, egy fordulóval a bajnokság vége előtt nem áll kiesésre.

Paks–Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 0–1 (0–0)

Paks, 923 néző, v: Solymosi

Paks: Rácz G. – Kulcsár D., Lenzsér, Fejes, Báló – Simon Á. (Nagy R. 78.), Haraszti, Kecskés, Bartha (Papp 68.), Bertus – Hahn (Szakály D. 78.)

Balmazújváros: Horváth L. – Habovda, Rus, Tamás L., Uzoma – Vajda (Erdei 79.), Sigér, Majszuradze, Batarelo (Zsiga 68.) – Arabuli, Rudolf (Kamarás 85.)

Gólszerző: Rus (0–1) a 92. percben

Sárga lap: Báló (6.), Majszuradze (78.), Lenzsér (88)., Fejes A. (91.)

Mesterszemmel

Csertői Aurél: Ki lehet kapni, lehet rosszul játszani, de ilyen mentalitással nem szabad a pályán lenni. Így magasabb célokat nem is tűzhetünk ki. Ha én maradok az edző, sok játékosnak el kell innen mennie.

Horváth Ferenc: Nagyon örülök, hogy az utolsó két meccsünket így tudtuk abszolválni. De még így is borzasztó nehéz dolgunk lesz az utolsó fordulóban. Azonban, ahogy eddig, úgy a Fradi ellen is mindent meg fogunk tenni a győzelemért, a sikerért.

