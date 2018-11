Jelek, amelyek azt üzenik, hogy a tested magnéziumra éhezik

1. Fokozott édességvágy

Nem véletlen, hogy a nők menstruáció idején jóval több édességet kívánnak, mint előtte-utána. Ilyenkor ugyanis a szervezetben lecsökken a magnéziumszint, amely sóvárgást vált ki. A sportolóknál az intenzív izomműködés okozhat magnéziumhiányt.

2. Izomfájdalom és görcsök

Az alacsony magnéziumszint jele lehet a rendszeressé vált izomgörcsök okozta panasz. Az izomzatban keletkező fájdalom és görcs ellen a magnézium, D-, E-, és B-vitamin segítségével vehetjük fel a harcot. Érdemes orvoshoz fordulni, aki fel tudja becsülni a vitaminhiány mértékét, és ennek megfelelő dózist javasol. Ugyanakkor a masszázs is sokat segíthet.

3. Álmatlanság

A magnézium fontos szerepet tölt be a nyugodt alvásban, és befolyásolja az agy azon működését, amely hozzásegít bennünket az álomba merüléshez. Mint említettük, a magnéziumhiány izomgörcsökkel járhat, súlyosabb esetben nyugtalan láb szindrómához vezethet. Ez azzal jár, hogy lábaink éjjelente remegni kezdenek, amely nagyban rontja az alvás minőségét.

4. Csontbetegségek

Magnéziumhiány esetén csökkenhet a vér kalciumszintje, márpedig a kalciumnak meghatározó szerepe van a csontok egészségének megőrzésében. Ilyenkor nagyobb eséllyel léphetnek fel csontbetegségek, sőt, gyakrabban előfordulnak törések is.

5. Savas reflux

Kellemetlen panasz, amely során a gyomorsav visszaáramlik a nyelőcsőbe, és égő érzetet kelt a torokban.

6. Stressz és apátia

Az idegrendszer kiegyensúlyozott működéséhez is elengedhetetlen a magnézium. Ahhoz, hogy nyugodtak tudjunk maradni, rendszeresen karban kell tartanunk a szervezet magnéziumszintjét, máskülönben fáradtnak, letörtnek, feszültnek fogjuk érezni magunkat.

7. Székrekedés

A stressz és az alacsony rostbevitel is okozhatja. A magnézium relaxáló hatással bír a test számos tájékára, így az emésztőrendszerre nézve is. Hiányában a bélműködés során is zavar léphet fel, így kialakulhat a székrekedés.

8. Fáradtság

A magnéziumnak azokban a kémiai reakciókban is szerepe van, amelyek során energia keletkezik a sejtekben. Ha sejtszinten lecsökken az energiaképződés, akkor az fáradtságérzetben és erőtlenségben manifesztálódik.

9. Erős fejfájás

Magnézium hiánya esetén az agyi erek gyorsabban szűkülnek és tágulnak, ez pedig migrént okoz. Ilyenkor vérnyomásváltozás is könnyebben előfordulhat.

Tipp: Nemcsak tabletta formájában vihetjük be ezt a létfontosságú ásványi anyagot, hanem kiegyensúlyozott táplálkozás segítségével is. Magnéziumban gazdag élelmiszerek: dió, magvak, gabonafélék, bab, friss és szárított gyümölcsök, halhús és zöldségek.

– Bright Side –

