Vizet! Ivóvizet!

De így vannak ezzel az európai civilizáció szerint élő országok lakói is. Ám ott már van, ahol tudják, hogy egyszer vége lesz a vízbőségnek, és ezért takarékoskodnak valamilyen módon, illetve olykor korlátozzák is a felhasználható víz mennyiségét. Ettől azonban mi még messze vagyunk, vagy talán el sem érjük ezt az állapotot, hiszen annyi a vizünk. Arra azonban kötelességünk felkészülni, hogy a nem is túlságosan távoli jövőben emberek sokasága kényszerülhet ivóvízhiány miatt elhagyni lakóhelyét, és indulhat el vízben gazdagabb területek felé. Ebben a helyzetben értékelődik fel Áder János köztársasági elnök Stockholmban a víz világhetén tett javaslata, miszerint az ENSZ keretein belül működő kormányközi tudományos testület létre­hozását szeretné elérni a fenyegető vízválság kezelésére. Bízom benne, mások is felismerik a probléma súlyát és valóság lesz a javaslatból.

– Kovács Zsolt –

