Visszaüthet a Brexit

Folyamatosan arról érkeztek a hírek, hogy milyen bankok és cégek keresik, hová tegyék át a székhelyüket a Brexitet vállaló Angliából. S most jött a hidegzuhany, mint azt az MTI szerda délután közölte: „Nagyjából tízmilliárd eurós lyukat üthet az Európai Unió büdzséjén az egyik legnagyobb nettó befizető tagországnak számító Egyesült Királyság kilépése…” – közölte Günther Oettinger költségvetésért felelős uniós biztos az EU pénzügyeinek jövőjéről szóló vitaanyag bemutatásakor. A német politikus azt is hozzátette: ezért a hatékonyság növelésére, a pénz valamekkora részének pótlására, takarékoskodásra, átcsoportosításra, illetve más bevételi forrásokra lehet szükség. Eközben a védelem, a biztonság területén jelentkező új feladatokat is finanszírozni kell, ami kétszeresére növelheti ezt a hiányt.

Ez bizony nem hangzik valami biztatóan, s akkor még nem is sejthetjük, mindez hogyan érinti majd az uniós forrásokat előszeretettel koppig lehívó kis hazánkat.

– Égerházi Péter –

