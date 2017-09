Per után. Perek előtt?

Mivel a menekültek szétosztását annak idején nagy többséggel megszavazta az Európai Bizottság, ezért vajmi kevés esély mutatkozott annak megváltoztatására, így szinte senkit sem ért váratlanul a luxemburgi székhelyű bíróság szerdai döntése. Mint ahogy a politikai reakciók is az előre elvárható forgatókönyv szerint alakultak. A kormányon lévők kitartanak a népszavazással is megtámogatott álláspontjuk mellett, és elszántak a jogvitában a legvégsőkig elmenni. Igazuk van, ez a dolguk! Míg az ellenzék vereségről beszél, mi több, van aki a pervesztésből már a 2018-as választások elbukását vizionálja. A saját szemszögükből nekik is igazuk lehet. A lényegről azonban – szerintem –, hogy a pervesztésnek milyen következménye lehet az itt élők mindennapjaira, az ország életére, hazánk nemzetközi pozíciójára, egyelőre hallgatnak a politikusok.

– Kovács Zsolt –

