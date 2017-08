Csodás – gondoltam, majd azon morfondíroztam, meddig várhattak erre az angyal­trióra. Mennyire nem keresztényi lenne az ő orruk alá dörgölni Veres András győri püspök nyílt levelét arról, hogy bűnösök a lombikozók. Amikor egy gyermektelen párról hosszas természetes úton való próbálkozás, majd vizsgálódás után kimondatik, hogy meddő, s úgy dönt, belevág egy ilyen programba, ki adhatná azt az emberfeletti kitartást (egymás mellett is) ehhez, ha nem Isten? Nem lehet istenmentes a pillanat, amikor nyolcévi küzdelem után először hallják meg a házastársak a várt szívhangot. Ahogy az sem véletlen, ha hosszú igyekvés után sem fogan a kapcsolatból új élet. Akkor is ott kell lennie Istennek, amikor egy új társsal, aki tudván az orvosi vélekedést, mindenestől elfogadja a meddőt, s az emberi ésszel megmagyarázhatatlan mégis megtörténik. Hány ilyet hallani! Biztosan ismeri a püspök úr ezt a törvényt is: Isten az egyetlen, aki ítélkezhet.

– Megyesi-Horváth Borbála –

