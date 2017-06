Mi folyik?

Aztán kénytelenek voltunk eszmélni. Egyre-másra érkeztek ugyanis a leleplező jelentések a közösségi vonalakon terjedő álhírekről, melyek akár már választási tényezővé is válhatnak. (A hírfolyamok manipulálásának ügyére most nem is tudunk kitérni.)

Elképesztő tapasztalni azt az elemi erejű tudásszomjat, amely egyes kérdéseket övez. Ha a tudomány ezekre – legyen szó például az őstörténetről vagy épp a víztisztításról – nem képes nagy bizonyosságú vagy a közönség szájízének kellően megfelelő választ adni, akkor lábra kapnak az alternatív valóságmagyarázatok, összeesküvés-elméletek. Régi ez a kotta, a hangszerpark azonban új.

Gyakran mondom – sokszor csupán magamnak –, hogy minden, a Facebookon kívül töltött percet köszönjünk meg a Gondviselőnek. Azt persze ne gondoljuk, hogy a „csatorna” a hibás amiatt, hogy mit folyatunk keresztül rajta: nektárt vagy trutymót.

– Fábián György –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA