Lonci néni – mondta – családja révén személyesen ismerte a „kultuszminisztert”, és Horthyt is. Ám nem ez volt a lényeg, hanem az, amit mondott róluk. Beszélt Trianonról, az ország megszégyenült, megcsonkított, igen sok tekintetben tehetetlen állapotáról, az abban a helyzetben hozott döntésekről, a talpra állásról, és persze a világháborúba tartó hazáról is. Értetlenségemet látva mindig ugyanazt a kérdést tette fel: „Ismered a döntése körülményeit, hátterét?” Nem – válaszoltam. „Akkor meg miért ítélkezel? Mert a tankönyved mást ír?” Orbán Viktor kivételes államférfinak nevezte Horthyt. Ezt mindenki egyéni világnézete, politikai érdeke szerint értékelte, értékeli. Mint ahogy a miniszterelnök kijelentése is az. Ahhoz azonban, hogy a 80–90 évvel ezelőtt regnáló politikusokról közel reális képet alkothasson bárki is, még várnunk kell legalább ugyanennyi időt.

– Kovács Zsolt –

