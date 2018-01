A jelenség informatikai okát sejtem, de nem terhelnék vele senkit. Nem ez volt az első ilyen eset, mosolyogni szoktam rajta; jó magának, Fábián úr, hogy még tud az efféléken derülni, igen, jó, hálálkodom is a Gondviselőnek.

Másnap esni kezdett a hó.

Hoppá, akkor lehet, hogy én most Miskolcon vagyok, ütötte fel bennem a fejét holmi bakkecskemód fickándozó logika. Megírta tegnap a Facebook, nem? És amit kétmilliárdan szeretnek, az nem tévedhet, ugye?

Hol is vagyunk valójában a világon, sőt, kik vagyunk? S mi a valóbb? Az, amit mi gondolunk, hiszünk, állítunk magunkról, vagy amit a Facebook észlel belőlünk? Melyik a pontosabb? Egyáltalán nem biztos, hogy csakis az, amit mi sejtünk magunkról. Az önértékelésünkbe is csúszhat tévedés. (Az önámításról, -becsapásról most ne is szóljunk.)

Azt, hogy most éppen Debrecenben tartózkodunk-e, vagy Miskolcon, valószínűleg képesek vagyunk eldönteni (persze ez attól is függhet, mennyit fogyasztottunk…), viszont kérdés marad, hogy mi számít majd jobban: amit mi gondolunk, vagy amit az információtechnológia lát belőlünk. Melyik lesz a fontosabb? És hol? (És kinek?)

Nem mindegy, ki mondja meg, ki voltál. Talán még nem.

– Fábián György –

