Jobbulást!

Ha hirtelen abbamaradna a tüsszögéssorozat, szomszédaim talán rám töretnék az ajtót, gondolván, valaki megelégelte, s elhallgattatott. De ne szaladjunk ennyire előre.

A parlagfű virágporának mennyisége a levegőben e napokban nagyon magas szintet ért el, olvasható a híradásokban. Nem csak én töprengek el rendszeresen, mi az oka, hogy évtizedekkel ezelőtt alig lehetett hallani róla, most pedig lassan magad is parlagfű vagy. Szakértők válasza szerint az allergia térhódításában számos civilizációs tényező is szerepet játszik.

A növényt persze irtjuk, hiszen magától nem fog távozni, de mintha lyukas hordóba mernénk vizet. Az sem valószínű, hogy a civilizációs körülmények gyökeresen megváltoznának a közeljövőben (vagy ha igen, akkor az talán még rosszabbul fog esni).

Úgyhogy könnyen megeshet, hogy a következő években is marad a tüsszögés…

– Fábián György –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA