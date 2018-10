Enni vagy nem enni?

Aztán mégis megettük, mivel nem volt más választásunk, és mert féltünk a konyhás nénik rosszalló tekintetéről. Márpedig az ő haragjukat érdemes volt elkerülni, hiszen kezükben volt az a szedőkanál is, amivel a csokisodót mérték a tagadhatatlanul finom piskótakockára. S mivel a szülői gondoskodás mindig megtalálja a kiskapukat, divatba hoztuk a büfézést, az otthon csomagolt ebédet és – ami a legnagyobb öngól – az esti főzést.

De segítünk-e ezzel a gyereken? Nem lehetséges, hogy csak időre van szükségük, míg megtanulnak alkalmazkodni a menza ízvilágához? Nagy divat mostanában mindentől megmenteni a gyereket, még akkor is, ha ezzel egyébként csak ártunk neki. Gondoljunk bele: legrosszabb esetben mi történhet, ha nem ízlik neki a leves? Már látjuk lelki szemeinkkel, amint egész nap éhezik, nem tud figyelni az órán, vagy nem lesz elég energiája a délutáni edzéshez. S miközben mágnesként vonzzuk fejünkbe a rémképeket, megfeledkezünk a legfontosabbról: aki éhes, az eszik, különösen, ha társaságban van. Amikor szemünk fénye az ebédlőben azt látja, hogy az egész harmadik A osztály szerint ehető a rakott brokkoli, előbb vagy utóbb ő is megkóstolja. A jó étvágyú gyerkőc látványának a tányér fölött is hasonlóan erős marketingereje van, mint annak a reklámszínésznek, aki a tévében a tejszeletet fogja.

Emlékezzünk vissza: érdekelt bárkit is néhány évtizeddel ezelőtt, hogy elfogyott a tányérunkról a grízes tészta, vagy nem? Aki nem evett, éhes maradt. Mi, túlaggódó szülők jelentjük csak a különbséget múlt és jelen között, semmi más.

– Szakál Adrienn –

