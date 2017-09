Atomfelhőbe burkolózva

A még hazánkban is mért földrengést okozó kísérleti atomrobbantásra válaszul hétfőn Dél-Korea ballisztikus rakétával hajtott végre hadgyakorlatot, de az Egyesült Államok is mozgósította a hadseregét. A világ aggódik, hogy mi lesz, ha a – Koreai Munkapárt elnöke, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Államügyi Bizottságának első elnöke, a Koreai Néphadsereg Legfelsőbb Főtábornoka, a tisztelt Kim Dzsong Un elvtársként szólítandó – diktátor egy nap úgy kel fel, hogy ő most, beláthatatlan következményeket előidézve élesben is kipróbálja az évek óta tesztelgetett játékszereit. Mondjuk a baráti országnak éppen nem tekinthető Japánon vagy Dél-Koreán…

Én csak abban bízom, hogy a józan ítélőképességét valószínűleg már rég elvesztett észak-koreai elöljáró legalább az életét és fényűző életmódját jobban félti annál, hogy a piros gombra tenyerelve a világra – és benne saját magára – szabadítsa az armageddont.

– Molnár Szilárd –

