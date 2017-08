De most, az észak-koreai rakétakísérletekről hallván, azt mondhatjuk, semmiből sem tanult a világ, főképp nem a történelemből, s akkor – ahogy az Einsteinnek tulajdonított, mások által is gyakran emlegetett mondás következtetése szól – ismétlésre kényszerül. Azaz, majdhogynem ugyanott topogunk, mint a hatvanas években, szintén vannak nagyhatalmi gócok, feszültségek, csak a kártya kissé kevertebbnek tűnik, mint akkor. Van viszont valami, ami kicsit új: a hímzett nadrágszárak, csiricsáré ingek, lobogó frizurák, agyonpingált Volkswagen Transporterek, a „Szeressük egymást, gyerekek!” ideje, úgy tűnik, lejárt. Nem biztos, hogy most ugyanúgy működnek a múlt századbeli jóléti társadalmak válaszaiéhoz hasonló reakciók például a migrációs válság esetében: sok jel arra mutat – leginkább a terrorizmus új arcainak megjelenése Európában –, hogy a megfelelő kontroll nélküli befogadó attitűd és az elégtelen védelmi képességek következményei beláthatatlanok.

– Fábián György –

