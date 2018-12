Advent: csodavárás

És akkor Isten megmutatja, mily gyenge és törékeny is vagy valójában. Mily gyermekded a te akaratod az Ő akaratával szemben. Kemény, merev fa vagy csupán, amit az életeden átsüvítő orkán úgy roppant össze, hogy hangot is alig ad. Akkor érted meg, hogy tested múló porhüvely, ami javítható ugyan, de már soha nem lesz a régi. Nem a legyőzhetetlen, aminek hitted. A javítások pedig soha el nem tűnő hegeket hagynak.

Az esendő test után az ego is cserben hagy. Már nem is tudod, ki vagy te. Nincs személyazonosság, csak a görcsös kapaszkodás az elemi lét minimális szintjén. Akkor a semmi van. Gondolatok, tettek nélküli pusztaság. És Isten, miután tökéletesen törölt mindent, ami elbizakodottságodban és határtalan gőgödben voltál, elkezd összerakni. Újraépíteni. Lassan. Darabonként, sejtenként. Fájdalmas, és szinte nem is érzékeled, mert az ego eltűnt. A biorobot teszi, ami kódolva van benne. Miközben a mélyben egyre fáj. De napra nap erősödik benned a bizonyosság. Hogy igen, a csoda megtörténhet. Csak hinni kell benne.

Augusztusban volt 9 éves.

– Forgács Bernadett –

