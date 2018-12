A madár „megmondta”

A karácsonyi vásárban sétálgatók közül néhányan megálltak egy pillanatra, talán azt gondolták, hogy ezt a hangot biztos valami gép adja, nem létezik, hogy december közepén egy igazi madár dalol a -1 fokban. Pedig mégis az volt, láttam a kis szárnyast egy pillanatra az ünnepi fények között. Vidámságot hozott abba a szomorúságba, amely azokat kerítette hatalmába, akik azon dolgoztak, annak szurkoltak, hogy itt legyen Európa kulturális fővárosa négy év múlva.

Mintha valami égi jel lett volna ez a csicsergés, mintha azt akarta volna mondani a madárka, hogy ne búslakodjatok, debreceniek, ez most nem jött össze, de titeket nem olyan fából faragtak, akik csak úgy feladják. A történelmetek tele van hasonló esetekkel. Sokszor elbuktatok, aztán felálltatok, és még erősebbek lettetek, mint előtte voltatok. 2004-ben is így jártatok, akkor Pécs lett Európa kulturális fővárosa.

A most kidolgozott tervek, a felhalmozott tapasztalat nem veszhet kárba, nem lehet úgy visszavonulni, hogy kétszer megpróbáltuk, de nem sikerült, aztán meg abbahagytuk, mert reménytelennek látszott. (Igaz, 2033-ig ezután már nem lehet magyar városé ez a cím.) A nyakas cívis mentalitás nem ilyen, nem hagyja csak úgy „eltiporni” magát. Három a magyar igazság!

Szimpatikus az a hozzáállás, amellyel a város döntéshozói a rossz hírre reagáltak, vagyis hogy a 2023-ra tervezett beruházások és programok nagy részét azért még megvalósítják. Rá is fér Debrecenre a kulturális szféra erősítése, mert a gazdaság növekedését ennek az ágazatnak is követnie kell. Szükségünk van a turistákra, és valljuk be, a debreceniek többsége is rászorul saját kulturális gyökereinek jobb megismerésére, a hagyományok fenntartására, újak kialakítására.

Vagyis hajrá, épüljenek csak új kulturális központok minél több helyen a városban, töltsék meg azokat értelmes, a lelket karbantartó, emelő, a szellemet pallérozó tartalommal. Engedjük, hogy igaza legyen a kis madárnak.

– Orosz Csaba –

