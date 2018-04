Jégkorong vb-felkészülés – Bartalis kihagyja a vb-t

“Nagyon sajnálom, hogy nem tudok egy hazai rendezésű világbajnokságon részt venni, de régóta sérüléssel bajlódom. Az egészség az elsődleges, és nem szeretném, hogy ez legyen az utolsó vb-m. Nem vagyok még nyolcvan-kilencven százalékos állapotban sem, így nagy a rizikó, hogy rásérülhetek” – idézte a nemzeti együttes csapatkapitányát a hazai szövetség (MJSZ) honlapja.

“Jó ómen lehet, hogy 2015-ben is lemaradtam a vb-ről, és akkor nélkülem is feljutott a csapat. Ugyanezt kívánom a srácoknak erre az évre is. Ott leszek velük minden meccsen, és támogatom őket” – tette hozzá a német Schwenninger Wild Wings csatára.

Jarmo Tolvanen szövetségi kapitány együttese – amelynek keretéhez hétfőn csatlakozott az ECHL-ben szereplő kapus, Vay Ádám – szerdán Szlovéniában lép jégre, pénteken pedig Miskolcon a japánokat fogadja. A közvetlen felkészülés az ukrán együttes elleni összecsapással zárul jövő szerdán a Vasas Jégcentrumban.

“Szapporo után újra sikerült feljutnunk Krakkóban, és meccset is tudtunk nyerni a szentpétervári világbajnokságon” – fogalmazott Kóger Dániel az M1 aktuális csatornának arra utalva, hogy a válogatott 2008-ban Japánban, illetve 2015-ben Lengyelországban is feljutott a világelitbe. “A magyar hoki tart ott, hogy nem is futhatunk máshogy neki egy ilyen eseménynek, csak úgy, hogy szó legyen a feljutásról” – mondta.

Kóger kifejtette, nehéz csoportban fognak szerepelni az április 22. és 28. között a Papp László Budapest Sportarénában sorra kerülő világbajnokságon, ahol a harmadik vonalból feljutott Nagy-Britannia mellett a világelitből kiesett Olaszország és Szlovénia, valamint Lengyelország és Kazahsztán lesz a magyar együttes ellenfele.

“Mindenki verhető, minden az utolsó időzítésen múlik. Arra kell figyelnünk, hogy összerakjuk a csapatot, a formaidőzítés a legjobban jöjjön ki, és sikeres vb-n szerepeljünk” – fogalmazott Kóger.

A magyar válogatott kerete (az MJSZ honlapja szerint):

kapusok:

Bálizs Bence (MAC Budapest), Duschek Dávid (Dunaújvárosi Acélbikák), Rajna Miklós (Fehérvár AV19), Vay Ádám (Rapid City, amerikai)

védők:

Garát Zsombor (MAC Budapest), Gőz Balázs (Norfolk Admirals, amerikai), Kiss Dániel (UTE), Nagy Nilan (UTE), Pozsagi Tamás (MAC Budapest), Stipsicz Bence (Fehérvár AV19), Szabó Dániel (Fehérvár AV19), Szaller Márk (Fehérvár AV19), Szirányi Bence (Fehérvár AV19), Varga Arnold (UTE), Wehrs Kevin (HC TWK Innsbruck, osztrák)

csatárok:

Benk András (UTE), Bodó Christopher (MAC Budapest), Erdély Csanád (Fehérvár AV19), Galanisz Nikandrosz (DVTK Jegesmedvék), Hári János (Fehérvár AV19), Kóger Dániel (Fehérvár AV19), Magosi Bálint (DVTK Jegesmedvék), Nagy Gergő (Quad City, amerikai), Nagy Krisztián (MAC Budapest), Németh Attila (Ferencvárosi TC), Sarauer Andrew (Villach, osztrák), Sárpátki Tamás (Fehérvár AV19), Sebők Balázs (KalPa, finn), Sofron István (Villach, osztrák), Somogyi Balázs (MAC Budapest), Terbócs István (MAC Budapest), Vas János (DVTK Jegesmedvék)

