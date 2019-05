Jégkorong divízió I/A-vb – Kovács Csaba: kiegyenlített a válogatottak játékereje

A nurszultani divízió I/A-világbajnokság helyszínén, a Barisz Arénában az MTI-nek Kovács azt mondta: a vb nagyon jól szervezett, a létesítmény pedig kiváló.

“A vb eddigi mérkőzéseit nézve úgy gondolom, a tornán bárki meg tud verni bárkit, talán csak a litván együttes lóg ki egy picit lefelé. Összetorlódott a világ jégkorongja, egyre közelebb kerül egymáshoz a csapatok játékereje” – emelte ki. Hozzátette, az internet világában akár más csapatok edzéseinek felvételeit is bárki elérheti, ennek is köszönhető az erőviszonyok kiegyenlítődése.

“Fejlődünk mi is, de hátrafelé is pillantgatnunk kell, mert a mögöttünk lévő országok is lépkednek előre” – fogalmazott Kovács, aki tagja volt a 2008-as, szapporói feljutást kiharcoló magyar válogatottnak.

A vb-t tekintve elmondta, szerinte javuló tendenciát mutat a magyar válogatott, amely a dél-koreaiaktól elszenvedett, 5-1-es vereséget hozó nyitómérkőzésen is jól kezdett. “Utána viszont a hat töltényes pisztolyunkkal legalább négyet a saját lábunkba lőttünk” – jelentette ki.

A második mérkőzésen – a fehéroroszok elleni 1-3 – alkalmával nagyon erős, A csoportos szintet képviselő ellenfél múlta felül a magyarokat Kovács Csaba szerint.

“Játszottunk egy becsületes mérkőzést, ahol sajnos nem tudtunk elég hatékonyak lenni támadásban, de már jól teljesítettünk. A litvánok ellen aztán tökéletes felfogásban jött ki a csapat, bejöttek a változtatások, amik felrázták a fiúkat” – utalt a balti együttes felett aratott csütörtöki 4-1-es sikerre.

Meglátása szerint egy ilyen tornán nem szabad előre számolgatni, játékosként ő is szeretett mérkőzésről mérkőzésre, sőt, harmadról harmadra vagy cseréről cserére haladni. “Láttuk tavaly Budapesten, hogy kevesebb szerzett ponttal is feljutási esélyeink voltak” – utalt Kovács Csaba arra, hogy 2018-ban saját közönsége előtt 7 ponttal negyedikként zárt a magyar válogatott, amelynek 15,8 másodpercen múlt a britek elleni rendes játékidős győzelme, ezzel együtt a feljutása.

A nurszultani vb-n szakkommentátorként dolgozó – s a 2008-as világelitbe jutásban szintén nagy részt vállaló – Szuper Levente az MTI kérdésére felidézte: játékosként ilyen profi, kifejezetten jégcsarnoknak épült létesítményben nem lépett pályára. A kazah szervezésről a korábbi kapus azt mondta, gördülékenyen megy minden. “Kedvesek, segítőkészek az emberek, jól szervezett eddig minden” – jelentette ki.

A magyar válogatott vezetésének az volt az előzetes elvárása, hogy meccsről meccsre lépjenek előre – ez szerinte eddig megvalósult.

“Elég rosszul kezdtük a vb-t, a második és harmadik találkozó viszont egyre jobb volt. A szlovénok elleni összecsapás lehet számunkra a csúcspontja a tornának, nagyon sok mindenről dönthet ez a találkozó” – mondta.

A pénteki, mérkőzés előtti edzéssel kapcsolatban úgy fogalmazott, mosolygósak és felszabadultak voltak a játékosok, akikről a litvánok elleni sikerrel lekerült az első pontszerzés terhe. “Ráadásul jó játékkal nyertünk” – tette hozzá. “Szlovéniának az első perctől kezdve neki kell mennünk, ütköznünk kell. Nagyon fontos lenne, hogy mi szerezzük az első gólt, hogy a szlovénoknak momentumuk se legyen, s már a legelején elvegyük a kedvüket” – vázolta az esetleges siker receptjét a korábbi válogatott kapus.

A három forduló után három ponttal negyedik helyen álló magyar válogatott pénteken (ma) magyar idő szerint 15.30-kor kezd a pont nélküli szlovénok ellen.

A világbajnokság első két helyezettje játszhat majd a 2020-as, svájci elit vb-n, az utolsó pedig kiesik a divízió I/B-be.

– MTI –

