Jéghideg frissítők, forró nyáresték és bulik

2018. július 6., péntek

20.30 Anima Sound System – Nagyerdei Víztorony

Az idén 25 éves legendás zenekar Debrecenben, a Nagyerdei Víztoronykertben ad koncertet.

Az Anima Sound System 1993-ban Szombathelyen alakult, elektronikus zenét játszó együttes.

Zenéjük egyedi keveréke a kelet-európai népzenének és a modern elektronikus zenének. Az együttes hamar erős kapcsolatot hozott létre a budapesti under­ground rádióval, a Tilossal. Az első nemzetközi fellépésük Bécsben volt, 1996-ban a Soundsfair Fesztiválon (az egyetlen kelet-európai együttesként) olyan nevekkel együtt, mint a Red Snapper, a Goldie és a Nightmares on Wax.

A Himnusz újrakeverésével – amelyet a Bujdosó c. lemezen jelentettek meg, és amelyet élőben adtak elő a Tilos Rádió 2000. évi szilveszteri adásában – heves vitákat váltottak ki Magyarországon.

Zenei stílusuk a korábbi acid jazz­ből változott át egy szervesebb világzenévé.

2018. július 7., szombat

20.00 Caramel koncert (ingyenes) – Hajdúszoboszló, szabadtéri színpad

Molnár Ferenc „Caramel” Máté Péter-díjas magyar énekes. A TV2 Megasztár című tehetségkutató műsorának 2. szériájának győzteseként vált népszerűvé.

Az első lemeze 2005-ben jelent meg A döntőkben elhangzott dalok címmel, melyen Caramel a Megasztár döntőiben énekelt legjobb dalai hallhatók. Még ugyanebben az évben megjelent első önálló albuma Nyugalomterápia címmel, amelyre már több saját dala is felkerült. Az album egy hét alatt aranylemez lett, azóta pedig már kétszeres platinalemez. Az albumról két kislemez jelent meg: a Szállok a dallal és a Várt váratlan című dalokból.

A Megasztár 3. szériájában Szabó Eszterrel duettezett. Ezt megelőzően a műsor karácsonyi adásában és végül a fináléban is fellépett. Még ez év végén volt az első lemezbemutató koncertje, ahol meghívott vendégként ­Lerch István, Bartók Eszter és Pápai Joci is jelen voltak. 2006-ban jelent meg második albuma Újrahangolva címmel. Az albumról három kislemez jelent meg: a Mennem kell, a Párórára és a Te vagy aki kell című dalokból. Ez utóbbi videoklipje Londonban készült. 2008-ban Caramel a Megasztár negyedik szériájában vendégelőadóként szerepelt, először Tóth Lüszivel, majd a fináléban Fekete Dáviddal. Ezután a műsor karácsonyi adásában is énekelt. 2008-ban Caramel új kislemezzel és videoklippel jelentkezett, amely a Maradjon így című dalból készült.

Caramel harmadik önálló albuma 2010-ben jelent meg Lélekdonor címmel, amin megtalálhatók a Maradjon így, és a Tóth Lüszivel készült A dal nem hagy el című 2008-as dalai. 2011-ben a Nagy Duett című tévéműsorban szerepel. Partnerével, Trokán Nórával megnyerték a vetélkedőt. A következő önálló lemeze 2011-ben jelent meg Vízió címmel, melyen 11 új dal hallható az énekestől! Utazást tesz ezen az albumon a rock és rap világában, mely újdonság a dalszerzőtől. Még ez az év végén tarthatta meg első önálló nagyszabású szuper-koncertjét a Syma csarnokban, melyet évek óta először neki sikerült teljesen megtöltenie.

Részt vett a 2012-es Eurovíziós Dalfesztivál magyar előválogatójában, ahol a döntőben a legjobb négy között végzett. A 2012-ben elindult The Voice tehetségkutató műsorban mint mester vett részt. Év végén telt házas koncertet adott a Budapest Sportarénában a Kodály Filharmonikusokkal kiegészülve, melyen legnagyobb slágerei hangzottak el szimfonikus formában. 2013-ban a TV2 Süss fel nap! nevezetű kampányának nagykövete lett. Ehhez a kampányhoz készült el a Süss fel nap! című dala. Később fellépett a Sztárban sztár tévéműsorban, ahol először hallhatta a közönség ezt a dalát. 2014-ben Az ének iskolája tévéműsor második évadában a Süss fel nap! című dalát adta elő a második évfolyamának diákjaival. A hatodik lemeze 2014-ben jelent meg Epicentrum címmel, majd a következő évben Az ének iskolája tévéműsor egyik zsűritagjaként szerepelt. 2017-ben A Dal című Eurovíziós dalválasztó műsor egyik zsűritagja volt egy évig.

20.30 Ladánybene 27 – Nagy­erdei Víztorony

A reggae magyarországi helytartói a béke dallamaival töltik meg a Nagyerdőt.

A Ladánybene 27 (LB27) 1985 óta működik a reggae szolgálatában! 1991 óta tizenkét albumot jelentettek meg és szerzeményeik számtalan válogatáson szerepeltek. Nevükhöz fűződik az első magyar reggae album (1991 – Reggae), dub album (2002 – Links to Babylon), az első hazai riddim album (2007 – JudgeDay) megalkotása, az első pesti reggae klub (1998 – Trenchtown Reggae Party) üzemeltetése, valamint a legnagyobb hazai reggae ünnep (Reggae Camp) megteremtése. Két jamaicai utazásuk (1995, 1999) hatalmas hatást gyakorolt zenei és szövegvilágukra, ami az 1996-os Pozitív album óta egyre erősebben érezhető. A zenekar jelenleg új zenék írásával foglalkozik, melynek első gyümölcse a Feel Di Roots című dal, ami hetekig vezette az MR2 lejátszási listáját.

A zenekar 27-ik évét a hamarosan megjelenő angol nyelvű We Are One című EP megjelentetésével indítja. 2016 januárjától a zenekar Pásztor Ákos szaxofonossal, Görögh Dani trombitással és Bolla Gábor (Pitz úr) harsonással kiegészülve koncertezik. A zenekar ideológiája a 2000-es években átalakult, már nem a reggae zene teljes spektrumának bemutatása a céljuk, hanem a jamaicai gyökerekből táplálkozó, saját, energikus előadásmódú, modern roots reggae-ben történő elmélyülés.

2018. július 8., vasárnap

18.00 Ruby Harlem – Nagyerdei Víztorony

Ingyenes koncertet ad a Ruby Harlem zenekar, mely zenéje a zenekar alapítója, ­zeneszerzője és hangszerelője, Iván Szandra szerint egyfajta ­ötvözete az amerikai soul, neo soul, r&b, gospel zenéknek, valamint azoknak a csendes pillanatokban feltörő gondolatoknak, amelyek remélhetőleg a Ti életetekben is változást hoznak. Szandra a bostoni Berklee College of Music zenei egyetemen került közelebb az afro-amerikai ­alapokon nyugvó zenei stílusokhoz, valamint a gospel zene lelki és kulturális hátteréhez.

Elmondása szerint új, magyar nyelvű anyagát ez inspirálta ­leginkább, valamint a zenekar tagjai, akiknek tehetsége újra és újra elvarázsolja és alkotásra ösztönzi a fiatal zenészt.

