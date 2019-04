Javulóban a véradási kedv, de még mindig nem eléggé

Évösszegző közgyűlést és világnapi megemlékezést tartott a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezete szerdán a Megyeháza Árpád termében. Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott: csaknem kilencezer önkéntesével a Hajdú-Bihar megyei Vöröskereszt a legnagyobb civil szervezet. Jelenlétük azért is fontos, mert jó tudni, hogy kilátástalannak tűnő helyzet esetén is ilyen szervezetek állnak mellettünk.

A fogyatkozáshoz képest…

– Tavaly csaknem 13 ezer vér­adást számolhattunk országos szinten, ami az elmúlt évek 5-10 százalékos fogyatkozásához képest örömteli hír. Erre az évre az egyik legfontosabb célunk, hogy a fiatalokat is bevonjuk a véradásba lehetőleg úgy, hogy az szokásukká is váljon – tájékoztatott Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója. – A jövőben is szükség lesz az önkéntesek vállalására, ezt mutatja a Vöröskereszt Föderáció 100. évfordulója is, melyet ma az alapítás helyszínén, Cannes-ban ünnepelnek – tette hozzá.

