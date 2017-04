Javul a diszkontok piaci teljesítménye

A kereskedelmi csatornák közül a diszkontok tavaly növelték piaci részesedésüket, ugyanakkor a nem szervezett kereskedelem – utcai árusok, illetve piac és az egyéb csatornák – kismértékben veszítettek a pozíciójukból.

Előkerül a kártya

A GfK legfrissebb tanulmánya szerint a racionálisabb vásárlói magatartás irányába ható korábbiakban tapasztalt trendek 2016-ban is jelen voltak: egyrészt tovább nőtt a sajátmárkás termékek súlya, másrészt pedig emelkedett a kártyás vásárlások aránya. A tavalyi évben a korábbi években jellemzőnél visszafogottabb GDP-bővülés, növekedésnek induló infláció, és számottevő keresetnövekedés mellett a háztartások fogyasztása a korábbi évekhez képest nagyobb mértékben bővült. A háztartások napi fogyasztási cikk vásárlásainak értéke 2016-ban az azt megelőző évhez hasonlóan mérsékelten (2 százalékkal) nőtt.

Menő a sajátmárkás

A kereskedelmi márkák részesedésének növekedése folytatódott szinte valamennyi csatornában, ám főként a diszkontláncok sajátmárkás termékei iránti fogyasztói keresletnek köszönhetően. A kereskedelmi márkák aránya továbbra is az azokat intenzíven forgalmazó diszkontláncok esetében a legmagasabb, ráadásul nőtt is. Emellett a drogériák azok, amelyeknek a kínálatában szintén nőtt a sajátmárkák által képviselt hányad. A többség autóval jár vásárolni és egyre többen fizetnek bankkártyával. Vélhetően a tartósan alacsony üzemanyagárak is hozzájárultak ahhoz, hogy 2016-ban a boltok autóval történő megközelítése jelentősen nőtt.

HBN

