Javítóintézeti nevelést ért a kemény ökölcsapás

A bírósági eljárás a Debreceni Javítóintézetben zajlott, a tárgyaláson és az ítélethirdetésen hallgatóként mintegy félszáz bentlakó fiatal is részt vett. Az ügy több szempontból is kapcsolódott az intézményhez, hiszen az eljárás vádlottja, sértettje és a bűncselekmény tanúi is mindannyian a javítóintézet lakói.

A tényállás szerint a fiatalkorú M.L. 2017 őszén a sértetthez hasonlóan előzetes letartóztatását töltötte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Debreceni Javítóintézetében, mindketten ugyanabban a csoportban voltak. 2017. október 26-án reggel a vádlott és a kiskorú B.S. szóváltásba keveredett egymással, majd lökdösődni kezdtek. Az incidensnek egy társuk vetett véget, aki a fiúk közé állt, és szétválasztotta őket. M.L. ekkor a fürdőszobába, B.S. a nappali szobaként használt helyiségbe ment. Rövid idő múlva a vádlott a mosdóból a nappaliba sietett, odalépett a 17 éves sértetthez, és hirtelen ököllel nagy erővel arcon ütötte. A sértettnek a bántalmazás következtében a szeménél eltört az arccsontja, a sérülésből egy-másfél hónap alatt gyógyult fel.

A vádlott teljes körű beismerő vallomást tett, megbánta tettét, és a bíróság előtt is bocsánatot kért a sértettől, aki megbocsátott neki. A vallomásokból kiderült: a két fiú jó barátságban volt egymással, a sértett azonban provokálta a vádlottat, így ő is közrehatott a bűncselekményben. Az ítélet indoklásában elhangzott: a szóbeli agresszió nem teremt jogos védelmi helyzetet és senkit nem jogosít fel a fizikai védekezésre. M.L. magatartásával egyébként ezt az egy esetet leszámítva nincs probléma, a vádlott kiváló nevelőintézeti jellemzést kapott, sportteljesítménye és tanulmányi eredményei is kimagaslóak, a fiú mind azt intézetek közötti, mind az országos tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredményeket ér el. A pozitív jellemzést egyébként a beismerő vallomás, a bocsánatkérés – megbocsátás, valamint a sértetti közrehatás mellett enyhítő körülményként értékelte a bíróság.

Az ítélet ellen senki nem fellebbezett, így a határozat első fokon jogerőre emelkedett.

A Debreceni Járásbíróság harmadik alkalommal tartott kihelyezett tárgyalást a Debreceni Javítóintézetben, a Debreceni Törvényszék és az EMMI Debreceni Javítóintézete közötti megállapodás értelmében. Kihelyezett tárgyalásra többek között akkor kerül sor, ha olyan fiatalkorú sérelmére követték el a bűncselekményt, aki a javítóintézetben él, vagy ha olyan gyakran előforduló, erőszakos vagyon elleni bűncselekmények (rablás, zsarolás, kifosztás) ügyében zajlik a büntetőeljárás, melynek érintettje szintén a javítóintézet lakója. Az első ítélethirdetés 2017 májusában volt, akkor a Debreceni Törvényszék másodfokú tanácsa egy rablás ügyében hirdette ki határozatát és 2 év 10 hónap fiatalkorúak börtönében végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt egy fiatalkorút. V.A. 2015 októberében, fényes nappal rabolt ki egy fiút Berettyóújfaluban, a bűncselekményt ráadásul próbaidő alatt követte el.

A rendhagyó tárgyalásokon minden alkalommal a Debreceni Javítóintézet több tucat lakója vesz részt, többségük ilyenkor lát először bírósági tárgyalást. Az intézetben élő fiatalok több mint a fele első bűntényes.

– Debreceni Törvényszék –

