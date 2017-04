Javítani mennek vissza a fővárosba a Gladiátorok

Most már biztatóbbnak tűnnek az előjelek, mint két héttel ezelőtt, amikor az arany-fekete gárda a fővárosba utazott. A sérültek kezdenek visszatérni és a Budapest Cowbells 2 elleni idegenbeli vereség (21-0) csak jobban összekovácsolta a csapatot. A védelem azon a mérkőzésen a kapott pontok ellenére kimagaslóan teljesített, több játékost is ki lehet emelni, mint Várady Pétert, Varga Renátót vagy éppenséggel Hartai Gábort, akit a 2. forduló legjobbjának választottak. A párharcot szerzett pontok nélkül lehozó támadósornak viszont sokat kell még javulnia. A Gladiators névjegye idén is az erős futójáték lesz. Az új irányító, Koncz Dávid is egy gyorsléptű, agilis és atletikus játékos, emellett a passzoknál is láthattunk már tőle szép momentumokat. Viszont a támadófal nem tudta mindig megvédeni őt és az elkapók sokszor kiejtették a kezükből a labdát. Szűcs Botond vezetőedző a stábbal együtt az elmúlt két hétben keményen dolgozott azon, hogy kijavítsa a hibákat.

A Budapest Eagles viszont szívósabb ellenfél lesz, mint a Cowbells 2. A Sasok soraiban HFL edzett, magyar válogatott játékosok is szerepet kapnak. Emellett két amerikai légióst is foglalkoztatnak. A Gladiátorok védelme minden bizonnyal egy erős támadósorral néz majd szembe, ami legutóbb tudta tartani a lépést a Fehérvár Enthroners-zel. Viszont a védelem gyengélkedett a Koronázók ellen elvesztett meccsen, hiszen összesen 48 pontot engedett. Így az Eagles edzői stábjának is bőven volt munkája az elmúlt két hétben.

„Nehéz helyzetbe hoztuk magunkat az első meccsel” – mondta Szűcs Botond, a Gladiators vezetőedzője. – „Emiatt minden összecsapásra még erősebben készülünk. Fontos, hogy a támadósorunk összeálljon, arra figyeljünk, amiben jók vagyunk, és ne adjuk el a labdát. Szép lassan térnek vissza a sérültjeink is, ez furcsa helyzet, mert ahogy halad előre a szezon úgy bővül a keretünk is. Az Eagles erős csapat HFL edzett játékosokkal. Nagyon kemény összecsapásra számítok.”

A Budapest Eagles-Gladiators összecsapás április 15-én, 15 órakor kezdődik az Építők Sporttelepen.

Gladiators Sportegyesület

