Járt a taps a lokistáknak

Kétségtelen, hogy az esélyek a hazaiak mellett szóltak a szombat esti keleti rangadó előtt, ugyanis a DVSC az utóbbi tíz hazai összecsapásán, melyet a DVTK-val vívott meg, mindig diadalmaskodott. Most sem szólt sok minden a vendégek mellett, hiszen a debreceniek az elmúlt két fordulóban négy pontot szorgoskodtak össze, míg a borsodiak csupán egyet, azt is hazai pályán, a Puskás Akadémia ellen.

Magabiztos kezdés

Az első percek rögtön meg is mutatták, milyen játékra számíthatunk a felektől, ugyanis a Diósgyőr nagyjából 30 méterre a kapujától húzta meg védőfalát, szinte teljesen feladva a támadás lehetőségét. Bódiék viszont abszolút támadólag léptek fel, meg is voltak a hazaiak helyzetei, Szécsi Márk már az első percben megdöngette a kapufa tövét, de később sem a viharos miskolci rohamokról szólt a meccs, sőt! A piros mezes vendéglátók domináltak, Szécsi lövése után sem lettek veszélytelenebbek: Varga Kevin lövése is bemehetett volna, és Bódi Ádám tekerése is gólt érdemelt volna.

Fotó: Kovács Péter

Minderre egy veszélyes távoli DVTK-bomba volt a válasz, és az azt követő Nagy Sándor-bravúr, de ennél többször nem riogattak a látogatók. Nem úgy Haris Attila, aki ajtó-ablak ziccerben egy pár centivel elvétette a jobb alsó sarkot, ezzel Antal kapus ismét fellélegezhetett. A félidő vége valamelyest csendesebb játékot hozott, de érezhető volt, a folytatás is a DVSC-é lesz.

A szünet után sem csillapodott a hazaiak fölénye, és ez pár perc múlva góllá is érett. Haris szerelése nyomán Tőzsér Dániel elé került a labda, aki végig vezette az ellenfél térfelén, majd ballal mesterien kilőtte a jobb alsó sarkot.

Megvolt a második

A bekapott találat után igyekezett rendezni sorait a Diósgyőr, a vezetőedzőjük még kettős cserét is végrehajtott, de nem lett jobb a helyzet. A Loki magabiztosan verte vissza a a borsodi támadásokat, és Szécsi Márk remekbe szabott csúsztatásával megduplázta előnyét.

Fotó: Kovács Péter

A DVSC végül teljesen megérdemelten győzött, kivívva a közönség szimpátiáját, a debreceni drukkerek felállva tapsoltak, és régen nem látott ünneplésben részesítették a kedvenceiket. Akik rá is szolgáltak a dicséretre, hiszen megalkuvást nem tűrő, sokszor élvezhető futballt varázsoltak a gyepre.

Jó volt szombat este a Lokiért szorítani a Nagyerdei Stadionban!

