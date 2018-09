Járjanak örömmel iskolába!

Bódis József oktatási államtitkár jelentette ki ezt előadásában a közgazdász-vándorgyűlés csütörtöki ülésén. Az oktatás kihívásait boncolgató felszólalásban rámutatott: ma idetartozik a technológiai fejlődés, a digitalizáció, az oktatás színvonalának biztosítása és a korlátozott erőforrások éppúgy, mint a pedagógus minősége és módszertani felkészültsége is – miközben természetesen az első a gyerek.

Nyitott fiatalokkal

Az oktatásból olyan fiataloknak, végzetteknek kell kikerülniük, akik motiváltak, nyitottak, jól felkészültek, de készek önmaguk továbbképzésére is – hangsúlyozta az államtitkár. Mindehhez Bódis József szerint a fentieken túl úttörő, modern oktatás, rugalmas és hatékony intézmények is kellenek, továbbá természetesen versenyképes jövedelem, hatékony tervezés és pedagógus-életpálya is.

Olyan, jó hangulatú iskolákból lenne jó minél több, mint amilyet a minap a Dunántúlon megismert: ahonnan a nap végeztével se akarnak hazamenni a gyerekek.

Bódis József | Fotó: Derencsényi István

A kitörés kulcsa

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a témához kapcsolódva a tanácskozáson elhangzott beszédében arra is rámutatott, hogy meg kell tanulnunk becsülnünk a kétkezi munkát. Mára hazánkban is megváltozott a munkaerőpiac, hiszen immár keresletvezérelt.

Az EU erőteljesen érdekelt a munkaerő importjában – fogalmazott a szakember. Kijelentette azt is, hogy a tudás nem a felsőoktatás szintjén születik, hanem az alapfokú oktatás a kitörés kulcsa.

Parragh László | Fotó: Derencsényi István

A javadalmazás mértéke

A siker érdekében nagyon fontos a vezetői elkötelezettség, a versenyképesség, a vállalatvezetők tudása, és a kellő hozzáállás megléte. Emellett Parragh László szerint is óriási kérdés az oktatói kar felkészültsége, naprakész tudása, továbbképzése, valamint a motiváltsága és a javadalmazásának mértéke.

Beszédében az elnök leszögezte azt is, hogy mindennek a kiindulópontja az óvoda, ahol már el kell kezdeni a felkészítést, nevelést.

