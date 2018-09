Japán milliárdos lesz az első turista, aki Hold körüli utazásra indul

Juszaku Mezava japán milliárdos lesz az első magánutas, akit Hold körüli utazásra indítanak. A 42 éves divatcézárt a tervek szerint 2023-ban vinnék fel egy olyan rakétával, amely egyelőre még fejlesztés alatt áll – írja a BBC. Ha összejön a misszió, ez lesz az első olyan alkalom 1972 óta, hogy ember indul Hold-utazásra. Elon Musk cégvezető azonban figyelmeztetett: „nem jelenthető ki 100 százalékos bizonyossággal, hogy eljutunk a repülésig.”

Hanging out with @yousuck2020 before the @SpaceX moon mission announcement pic.twitter.com/RTOwutzMtG

A SpaceX a Big Falcon Rocketet (BFR) használja majd a küldetéshez. A BFR-t Musk 2016-ban leplezte le, ám még sosem szállt fel, csupán néhány technikai adat ismert róla: például a 118 méteres magassága és a 9 méteres átmérője. Mezava nem fog landolni a Holdon, egyből visszatér majd, miután megkerüli az égitestet.

Mezava egyébként a művészetek megszállottja, tervei szerint 6-8 művészt hívna el magával az útra. Azt szeretné, ha mindegyikük alkotna valamit, miután megérkeznek a Földre.

I choose to go to the moon, with Artists. #dearMoon https://t.co/ivMypEcWBZ

— Yusaku Maezawa 前澤友作 (@yousuck2020) 2018. szeptember 18.