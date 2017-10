Január végére megújul a Malom Galéria

„Települési kép, közösségi tér fejlesztésére” 30 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a nyírségi település önkormányzata. A pénzt a Malom Galéria felújítására és energetikai korszerűsítésére fordítanak.

– A 12 évvel ezelőtt átadott, eredetileg tubusmagtárként működő galériában elengedhetetlenné vált a felújítás. Állapotmegőrzés céljából szükség van a kiállítótermek szigetelésére, festésére, valamint a megrongálódott, elavult villamos vezetékrendszer cseréjére. A vezetékrendszer már veszélyezteti a képek biztonságát is. A Malom Galéria állandó kiállításain értékes alkotások várják a tárlatlátogatókat: Prokop Péter pap festőművész képei, a dr. Újváry Zoltán emeritus professzor által a településnek adományozott Holló László képek, valamint a helyi alkotók munkái. Ezek, valamint az időszaki kiállítások anyagának biztonsága, valamint az épület állagának megőrzése érdekében vált szükségessé a felújítás. A munkálatok hamarosan elkezdődnek és január végére be is fejeződnek – tudtuk meg dr. Nagy János polgármestertől.

HBN–KZE

