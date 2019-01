Január végéig várják a középiskolások jelentkezését a Mathias Corvinus Collegium képzéseire

A tehetséggondozó intézmény programjába felvételt nyert tanulók az érdeklődési körüknek megfelelően választhatnak a nyolchetes rendszerben működő e-learning-kurzusok közül. A témák között megtalálható a modern kori történelem, a közgazdaságtan, a pszichológia, a jog, valamint egy magyar és egy angol nyelvű íráskészség-fejlesztő kurzus is – közölte az intézmény az MTI-vel.

Az online képzés mellett havonta egy személyes készségfejlesztő napot tartanak, amikor a diákok szakértők által tartott előadásokon, általános kommunikációs és érveléstechnikai, valamint tanulásmódszertani tréningeken vehetnek részt.

A középiskolás programban részt vevő diákok a képzés során megtanulják, hogyan osszák be hatékonyan az idejüket, nagyobb önismeretre tesznek szert és az elsajátított tudásnak köszönhetően jelentős előnyt szerezhetnek az érettségi vizsgák sikeres teljesítéséhez, így nagyobb eséllyel kerülhetnek be a vágyott felsőoktatási intézménybe és az MCC egyetemi képzésébe is – idézték a közleményben Wittmann Zsoltot, a középiskolás program vezetőjét.

Kitértek arra is, hogy a középiskolás program már több mint tizenöt éve működik. A 2013 óta Erdélyben is elérhető képzéseken mintegy 350 erdélyi magyar tanuló vesz részt, de a Felvidékről és más határon túli területekről is szép számmal jelentkeznek. Ma már több mint 1300 fiatal fejlesztheti magát a távoktatási kurzusokon és a havi egy személyes képességfejlesztő tréningnapon alapuló képzéseken.

Szombaton a Mathias Corvinus Collegium budapesti székhelyén pályaorientációs nyílt napot tartanak, amelyen a továbbtanuláshoz kapcsolódva a legkeresettebb szakmákról is hallhatnak a jelenlévők.

A programról, a jelentkezés menetéről az érdeklődők az intézmény honlapján (www.mcc.hu) olvashatnak bővebben.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA