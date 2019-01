Jacek atya pápai élménye

Jacek Górski, azaz Jacek atya 1965-ben született a lengyelországi Slawnóban. Kegyes volt mind születési helye, mind születési ideje ahhoz, hogy a lengyel származású II. János Pál szülőföldjén celebrált szentmiséket személyesen is megélje. – Mivel Lengyelországban születtem és nevelkedtem, több alkalommal is részt vehettem II. János Pál pápa szentmiséjén. Először 1978-ban, tizenhárom éves koromban volt szerencsém pápai misén részt venni, ez az élmény meghatározta egész ifjúságomat. Később, 1991-ben a domonkosok Budapestre kaptak meghívást, éppen abban az időpontban, amikor a Szentatya is a fővárosban tett látogatást – mesélte a Naplónak a debreceni Szent László Domonkos Plébánia plébánosa. – A Krakkó és Budapest között közlekedő autóbuszban hallgattam a rádiót, és szavait hallva úgy éreztem, nekem is itt, Magyarországon kell szolgálnom a jövőben. Annak ellenére, hogy abban az időben még csak néhány szót tudtam magyarul, komolyan vettem az „üzenetet”, és ide költöztem. 1996-ban már a győri pápai szentmisére szerveztem utazást a debreceni hívek számára – emlékezik vissza a plébános.

– Mivel először jár pápa Erdélyben, arra bátorítom a fiatalokat, hogy minél többen menjenek el Csíksomlyóra, hiszen az ott élő székelyek számára is nagy örömet jelent, ha minél többen leszünk együtt határon innen és túl – tanácsolja Jacek atya a debreceni fiataloknak.

SZD

