Izzasztó élmény lesz!

Nagyszabású sportnappal indítja az új esztendőt január 7-én hazánk második legnagyobb csarnoka. Hagyományteremtő szándékkal, első ízben rendezi meg a Magyar Sport- és Életmódfejlesztő Klaszter a Debreceni Sportcentrum Kft-vel közösen a „FőnixFitt 2017” elnevezésű eseményét, ahol a szervezők minden korosztály számára készülnek meglepetéssel. A rendezvény egyszerre szól azoknak, akik eddig még nem fordítottak kellő figyelmet testük karbantartására, továbbá akik napi vagy akár heti rendszerességgel mozognak. Igazi nagyágyúk vezényelnek és diktálják majd a tempót a Főnix Csarnok nagyszínpadán, hiszen a fitnesz világ- és Európa-bajnok Béres Alexandra neve nemcsak hazánkban cseng jól. Ellátogat a cívisvárosba népszerű csapatával az Arnold Classic Europe-győztes, kangoo-Guinness-rekorder Sifter Tímea (Sifi), továbbá megizzasztja majd a résztvevőket a zóna edzésmódszer koronázatlan királynője, Péntek Enikő is.

A sorból természetesen nem hiányozhatnak a közismert debreceni trénerek sem, szintén órát tart majd Jóna Kata, Skripeczky Bea, Lente Lilla, Barna Zsuzsa, Rátkai Kriszta, Raus Ivett, Kovács Andi és Hencz Edina.

Többféle program

A nagyszínpados programok mellett a legnépszerűbb debreceni fitneszklubok standjai, továbbá workshopok, szakmai kiállítók, egészségügyi szűrőprogramok, életmód tanácsadás, az egész napos aktivitásban elfáradókat pedig pihenősarok is várja.

A helyszínen kapott belépőjegy ajándék napijegyként is szolgál majd három debreceni fitnessterembe, a Corpus Fitness, a G4 Fitness és a Vezér Fitness termeibe, de ott lapulnak majd a belépők mellé járó welcome csomagokban a T-Forma és EFI (European Fitness Institute) által biztosított nagy értékű ajándékcsomagok is.

A rendezvényre szóló belépőket a napló előfizetők kedvezményesen, 1.500 Ft helyett 1.350 Ft-ért vásárolhatják meg a Napló székházban. További információ és jegyértékesítési pontok a www.fonixfitt.hu weboldalon.

