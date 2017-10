Izrael, a világ vallási bölcsője

Izrael a Földközi–tenger keleti partján fekvő ország, melyet 1948. május 14.-én alapítottak, az ország történelmi Júdea és Izrael területén. Nincs a földnek még egy olyan országa, mint Izrael. Kis alapterületéhez képest, rendkívüli a földrajzi változatossága. Egyaránt megtalálható itt hegy, sivatag, tenger és tó. Különleges élmény, hogy a változatos tájakon utazva a bibliai történelem elevenedik meg. Lépten nyomon a zsidó, a keresztény és a mohamedán vallás épített emlékeivel találkozunk, így nevezhetjük e területet a világ vallási bölcsőjének, egyetemes szent földnek is.

Viszonylagos egységben

A repülőtéri macerás határátlépési tortúra után beléptünk a „történelemkönyvbe” illetve a bibliai enciklopédiába, ahonnan elképesztően sok információt kaptunk, korhű helyszínbe helyezve múlt és jelen eseményeit. Jeruzsálemben vibrál a levegőben a feszültség, de nem csupán a zsidó-arab ellentét miatt. Sok az állig felfegyverzett katona, rendőr, ami jó a turista biztonságérzetének, de azért kellemetlen látványt nyújt. Ennek ellenére Jeruzsálemben ébredni, és látni a napfelkeltét – kevés ennél csodálatosabb élmény van a világon. Jeruzsálem nem a kereszténységről, nem is a zsidóságról vagy muszlim hívőkről szól, hanem az egyidejű közös múltról. A piacokon, boltokban egymás mellett árulnak, együtt utaznak a buszokon, pedig a nagypolitika egyfolytában szítja a tüzet a különféle hívők között.

A „világ köldöke”

Becsöppentünk a forgatagba Tel Avivban, ahonnan továbbutaztunk Caesareaba, ott a keresztes lovagok várfalait másztuk meg, ahol Pál Apostol két évig raboskodott. Ezután a Pilátus idejéből származó vízvezetéket, illetve a madarak mozaikját vettük szemügyre. Felutaztunk a Karmel hegyre, ahonnan csodálatos kilátás nyílik az öbölre és a Földközi-tengerre. Másnap a Genezáreti tó partján fekvő szenthelyek történelme elevenedett meg. Tiberiason keresztül Mária Magdolna születési helyének érintésével a Boldog mondások hegyére, majd Tabghára, a kenyér és a halszaporodás csodájának helyszínére utaztunk. Názáretben az Angyali Üdvözlet templomába látogattunk.

Az Olajfák hegyén a Minden Nemzetek Temploma | Fotó: Becsi Etelka

A következő nap Jeruzsálembe vitt utunk, felkapaszkodtunk a Sion–hegyre az utolsó vacsora színhelyére, Dávid király sírjához illetve megtekintettük Jézus anyjának, Mária elszenderedésének helyszínét, ugyanis, mint megtudtuk, rá nem azt mondják, hogy meghalt, hanem elszenderedett. Itt látható még a keresztény hit szerinti világ közepe, egy kőgolyó, melyet a „világ köldökének” hívnak.

A Golgotánál

Jeruzsálem óvárosa a legnyüzsgőbb helyszínek egyike. Végigsétáltunk a Via Dolorosán Jézus lábnyomait követve. Az út egy zsúfolt zsib­vásárhoz hasonlít, arab árusok ordítanak, erőszakosan kínálják portékáikat. Nincs áhítat, nincs csend, szeretet és nyugodt elmélkedés. A levegő nehéz, tömjénes fűszeres illattal átitatott. A Siratófal a zsidók legszentebb helye. A szűk utcák széles térbe torkollnak, tömve turistákkal és imádkozókkal, a falat mindenki meg akarja érinteni. Mi is elhelyeztük egy kis résbe kívánságcetlinket. A keresztény negyedben található a Szent Sír Bazilika, amely valójában öt templomból álló épületegyüttes. A levegő itt is fülledt a tömjéntől, szakállas papok rohangálnak a félhomályban. Belépve az ajtón, lépcső vezet fel a golgotára, ahol Jézust megfosztották ruháitól. Hosszú sorban állás következett a keresztre feszítés oltárához. Délután érkeztünk Betlehembe, ahol a Születés temploma várt ránk. Innen utunk a világ legmélyebben fekvő pontjához, a Holt–tengerhez vezetett a massadai erődhöz pedig drótkötélpályán jutottunk fel. A Bibliai Enciklopédiánk Tel Avivban csukódott be, ahonnan másnap repültünk haza.

– Becsi Etelka –

