Izgalmas előfutamok után jöhetnek a csütörtök esti döntők

A küzdelem csütörtökön is nagy csatákat hozott már a délelőtti előfutamok során. Például ketten is legyőzték a világcsúcstartó Hosszú Katinkát egyik kedvenc számában, 200 méter vegyesen. Cseh László 50 pillangón és 200 vegyesen ugrott medencébe a második nap előfutamai során, a sprintszámban Szabó Szebasztián mögött második lett, utóbbi számban pedig a táv esélyese, Verrasztó Dávid mellett Zombori Gábor is maga mögé utasította. Ettől függetlenül Hosszú és Cseh is ott lesz az esti fináléban.

Fotó: Kiss Annamarie

Ismét lesz kikért szorítani a hajdú-bihariaknak is, hiszen 400 női gyorson a DSC-SI 2003-as születésű úszója, Gál Kincső is ott lesz a fináléban, mely 18.07-kor kezdődik. A fiatal tehetség együtt tempózhat többek között Hosszú Katinkával, Kapás Boglárkával, vagy épp Késely Ajnával. Holoda Péter szintén döntőt úszik 50 pillangón, ebben a számban 18.14-kor dördül el a rajtpisztoly.

HBN

Senánszky Petra aranyérmes az ob-n! Debrecen - Rögtön a nyitónapon kiderült, nem maradunk debreceni arany nélkül az úszó ob-n. Jól indult cívisvárosi szempontból az országos úszóbajnokság szerdai nyitónapja, hiszen az elődöntők során kiderült, négy debreceni érdekeltségű finálét is rendeznek este. Senánszky Petra, az 50 méteres női... Tovább a cikkhez

Úszó ob - Milák mögött Kenderesi lett a második 200 méter pillangón, Hosszú kikapott Debrecen - Milák Kristóf mögött Kenderesi Tamás lett a második a Debrecenben zajló úszó országos bajnokság szerdai slágerszámában, férfi 200 méter pillangón, így szinte biztosan ő indulhat nyáron a dél-koreai Kvangdzsuban sorra kerülő világbajnokságon. Ebben a számban négy magyar is A szinttel re... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA