Itthon tartaná a három pontot a Balmazújváros

Azt kaptuk, amit vártunk a Barcika elleni mérkőzéstől. Mint minden héten, úgy most is fel lettünk készítve az ellenfélből. Pontosan tudtuk, hogy vannak sebezhető pontjaik, amiket próbáltunk is kihasználni. Ha folyamatosabb lett volna a játékunk, el is hozhattuk volna mind a három pontot, ennek ellenére nagyon fontos egy pontot szereztünk végül.

Nem szabad teret hagyni

Vasárnap a Mosonmagyaróvár érkezik a hajdúsági városba. Bora egy masszív ellenfélre számít.

– Az biztos, hogy előrefelé rendelkeznek minőségi játékosokkal, figyelni kell arra, hogy ne hagyjunk nekik területet és időt a kibontakozásra. Szervezett, masszívan védekező csapat, nehéz lesz felbontani a védelmüket, de a hazai pálya előnyét a javunkra kell fordítanunk, és nem szabad hagyni, hogy akár egy pontot is elvigyenek innen Balmazújvárosból. Játsszuk a saját játékunkat, ami hétről hétre egyre jobban megy, apró lépésekkel haladunk előre a fejlődés útján.

