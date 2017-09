Itthon, biztonság!

És milyen szerencse, hogy ebből tényleg nagyon kevés van itt, a Kárpát-medencében. Mert valljuk be őszintén, otthonunknál biztonságosabb hely talán nincs is e planétán. Körbe égbe nyúló sziklák, azon belül erdős hegyek, majd szelíd dombok között terpeszkedik az alföld. Védve ciklontól, széltől, hirtelen változástól; ugyanakkor beengedve a vizet a felszínen és felszín alatt. A természet tehát kegyes hozzánk, de mondhatnánk úgy is, hogy őseink jobb helyet nem is választhattak volna hazának. Amitől igazán félnünk kell, az itt, bent keletkezik: nyáron túlmelegszik a medence, télen túlhűl, vagy a zivatarfelhő nagy szelet és jeget hajt. Ezek, messzi tájakon élő embertársaink életeseményeihez képest apró figyelmeztetések, hogy része vagyunk mi is a természetnek. Mint ahogy a porördög és az azt kergető gyerekek.

– Kovács Zsolt –

