Itt van az őszi kerti munka, itt van újra

Az augusztus kapcsán írtuk korábban, hogy kettős hónapról van szó, mert bőven terem még a kertünk, ugyanakkor megjelennek az ősz jelei. A szeptemberre talán még fokozottabban igaz ez a megállapítás, hiszen még rengeteg növényünk érik, viszont olyanok is szép számmal akadnak, amelyek túl vannak az életciklusuk termő részén és vagy elpusztulnak, vagy vegetatív állapotba kerülnek.

Már ne fejlődjön

Szeptemberben is van mit ültetni, így a zöldségfélék közül például a hónapos retket, fejes, áttelelő salátát, spenótot, sóskát, kaprot, őszi mákot, fokhagymát. Ilyenkor érdemes a hagymás, évelő virágot „eldugni”, és ez a szamóca ültetésének, tőosztásának időpontja is. A meglévő szamócánkat is érdemes szeptemberben átnézni, az indákat levágni róla, hogy ne fordítson nagy energiákat a fejlődésre.

A paradicsom esetén is érdemes megakadályozni a további fejlődésre fordított energiát annak érdekében, hogy beérlelje a már meglévő, de még zöld terméseket. Így az új szárakat és a virágokat érdemes eltávolítani. Ha szeretnénk még zöld paradicsomot októberben elrakni, hagyhatunk virágot, de tekintve a hűvösebb időt és a kevesebb napsütést, nem biztos, hogy érdemes kockáztatni a már meglévő paradicsomok érését.

Idén egyébként is később kezdett érni, sokan panaszkodtak rá, hogy még július végén is csak zöldellt, így a legtöbb kiskertben még bőven van mit szüretelni. Már ha a növényt nem tették eddig tönkre a gombabetegségek, amelyek nagy számban voltak jelen ezen a nyáron. A megváltozott időjárásnak „köszönhetően” pedig még nagyobb intenzitással fognak támadni, hiszen a hajnali párák, a gyakoribbá váló eső elősegíti a terjedésüket.

Ugyanez áll a paprikára is. Ne hagyjuk már szárat növeszteni, virágozni, szedjük le a nem egészséges terméseket. Ha pedig szeretnénk, hogy beérlelje, ami van rajta, lazítsuk meg egy kicsit a talajt.

Az ökogazdálkodást folytatók közül sokan követik azt a módszert, hogy a letermett, elpusztult növényt a földben hagyják vagy kihúzzák, de a kertben marad talajtakarásnak, talajjavításnak. Azonban az idei gombabetegségek miatt nagy a kockázata, hogy ezzel „átteleltetjük” kertünkben a kórokozót, ami a tavaszi ültetés után azonnal támad. Így érdemesebb kihúzni a kiszolgált növényt és kidobni a zöldhulladékkal. Komposztba kerülve szintén kockáztathatjuk a gombák áttelelését.

Ha nem szedtük még fel a burgonyát, sárgarépát, ezt ne halogassuk túl sokáig, ugyanis a hajnali, reggeli pára, a több eső miatt könnyen rothadásnak indulhat.

A tökfélék még vígan virágoznak, és hozzák, érlelik a terméseket, de az ő esetükben is érdemes ritkítani a biztos beérés érdekében. Kettő-három termésnél többet nem érdemes rajtuk hagyni egyszerre, mert túl sok energiát emésztene fel az érlelésük. Mivel vízigényes növényfajtáról van szó érdemes az öntözésre továbbra is figyelmet fordítani, ellentétben például a paprikával, amely ilyenkor már kevesebb vízzel is beéri.

A bokros gyümölcsök ritkításának, metszésének is eljött, eljön az ideje, ha már nem terem tovább, meg lehet ejteni a málna, szeder őszi visszametszését.

Tőosztás, teleltetés

Virágoskertünk is igényli ebben a hónapban a törődést. Ahogy korábban is javasoltuk, metsszük le az elvirágzott fejeket, hogy további virágzásra serkentsük a növényünket. Tisztítsuk meg a rózsaágyásokat, és alkalmazzunk egy utolsó kezelést gombaölő szerrel, ha szükségét látjuk. Lassan eljön az ideje a rózsa őszi metszésének is. Ezt általában az időjáráshoz szokták igazítani, még a fagy előtt kell megejteni, hogy ne károsodjon a növény. Megoszlanak a vélemények az őszi és a tavaszi metszésről, sokan csak a tavaszit alkalmazzák, de van, aki ősszel is visszavágja a növényt, hogy a fagyok, a jég, az eső és a hó ne törje el a magasra nőtt szárakat.

Mit, hová ültessünk

Évelő virágaink szétültetését is meg lehet kezdeni. A nem szabad gyökerű, hanem ládás, cserepes növényeket ebben a hónapban is bátran ültethetjük. Lassan azonban a szabad gyökerűek őszi ültetési ideje is eljön, így érdemes megtervezni, hogy mit és hová szeretnénk ültetni.

A meleg égövi eredetű növények esetén érdemes utánanézni, vagy szakembernél, szakboltban érdeklődni, ha nem vagyunk benne biztosak, hogy mi az a hőmérséklet, amit biztonsággal elviselnek, hiszen éjszaka már tíz fok alá is mehet a hőmérséklet, ami bizonyos növényfajtáknál gondot okozhat. Ilyen például a leander vagy a hibiszkusz.

A nyárra kirakott szobanövények visszaköltöztetését is megkezdhetjük lassan. Az évelő balkonnövények között több is akad, amelyik visszametszést vagy ritkítást igényel a telelőhelyre rakás előtt. Ha a hajtásokat visszavágjuk, kevesebbet párologtat a növény, ez a ritkább öntözés miatt is fontos télen.

– Horváth Imre –

Most metszhető a diófa

Szeptemberben van itt az ideje, hogy elvégezzük a metszést a diófán – ha szükség van rá. Azért ez a legmegfelelőbb időpont a beavatkozásra, mert a sebek ilyenkor nedvedzenek, „könnyeznek” a legkevésbé. A dió esetén a korona alakjának kialakítását érdemes még fiatal korában megejteni, pontosan a sérülékenysége miatt. Ezért valóban csak akkor fogjunk metszőollót a kezünkbe, ha elkerülhetetlen, például sérülés, gallytörés vagy a korona túlsűrűsödése esetén. Más időpontban a nagy gyökérnyomás miatt akár el is pusztulhat, „elvérezhet” a fa.

