Itt még a szellemek is magányosak – 12 elhagyatott hely, ahol valaha virágzott az élet

12. Argentiera, Olaszország

Fotók: Trolvag, Fadda Domenico Angelo / Wikimedia Commons

Argentiera egykori bányászváros, mely nevét az ezüst (argento) után kapta. Az ezüstbányászok először a római kor és a föníciai civilizáció virágzásának környékén tűntek fel a térségben. Argentiera az 1940-es években élte aranykorát, de aztán hanyatlásnak indult, és végül 1963-ban az ott található bányát is bezárták.

11. Varószia, Ciprus

Fotók: Ballantyne108 / Wikimedia Commons

Famaguszta Varószia nevű negyede népszerű turistaparadicsom volt Ciprus 1974-es török megszállása előtt. A várost később lezárták, azóta csak az ENSZ képviselői és a török hadsereg léphet be a területre.

10. Quinta da Regaleira, Portugália

Fotó: Stijndon / Wikipedia

A „beavatási kutakban” (vagy más néven fordított tornyokban) számos építészeti furcsaságot fedezhet fel az ember, a kút kilenc emelete pedig a legenda szerint a pokol kilenc szintjét szimbolizálja. A helyen korábban állítólag a szabadkőművesek tartottak különféle vallásos ceremóniákat.

9. Grytviken, Déli-Georgia- és Déli-Sandwich-sziget

Fotók: Liam Quinn, Aah-Yeah / Wikimedia Commons

Grytviken a Brit tengerentúli területek közigazgatási központja. 1904-ben itt épült meg az első antarktiszi bálnavadász-állomás. Az állomás elhagyatott temploma az egyetlen épület, amely manapság is eredeti célját szolgálja, a legutolsó házasságot 2009-ben kötötték benne.

8. Oradour-sur-Glane, Franciaország

Fotók: AlfvanBeem, Gvdbor / Wikimedia Commons

1944 júniusában egy német SS-hadtest elpusztította a kis falut. A támadásban 642 lakót gyilkoltak meg. A háború után a francia elnök bejelentette, hogy a települést soha nem építik újjá, hanem inkább a náci megszállás kegyetlenségeinek emlékhelyévé teszik.

7. Cape Romano, USA

Fotó: Obsession911

A több, különálló dómból álló ház 1980-ban épült, egy kis idő múlva viszont instabillá vált az alatta lévő homokos talaj. Az épület új tulajdonosa 2005-ben megpróbálta ugyan helyreállítani az ingatlant, de a sziget egyik hatósági rendelete megakadályozta ebben. A házban, mely egyre inkább az óceánba csúszik, most senki sem él.

6. Plymouth, Montserrat

Fotók: Giggel / Wikimedia Commons

1995 júliusában többször is kitört a Soufrière Hills-vulkán, és lávával, valamint hamuval borította be Montserrat déli részét, így Plymouth-ot is. A hamu augusztusban érte el a négyezer lakosú települést, az ott élőket decemberben evakuálták.

5. Szpinálongá, Görögország

Fotók: Ggia, Wolfgang Moroder / Wikimedia Commons

Szpinálongá görög sziget Kréta keleti részén. 1669-ben Krétát elfoglalta az Oszmán Birodalom. Hogy elűzzék a törököket, a görögök összegyűjtötték az összes leprást, és a szigetre küldték őket. Mivel a megszállók féltek a fertőzéstől, hamar elhagyták a területet. A sziget leglátogatottabb helye mind a mai napig az egykor bevehetetlennek számító vár romjai.

4. Spreepark, Németország

Fotó: Sascha Kohlmann / Wikimedia Commons

A vidámpark 1969-ben nyílt meg Berlinben, és egészen 1989-ig üzemelt, aztán megvette a Spreepark Berlin nevű cég. Később kiderült, hogy az alapító vagyona igencsak megkérdőjelezhető, így a park hirtelen több millió dolláros adósságba csúszott bele. 2001-ben végül csődöt jelentettek, és a hely teljesen kiürült.

3. Agdam, Hegyi-Karabah Köztársaság/Azerbajdzsán

Fotók: Armen Manukov, Vagharsh / Wikimedia Commons

Agdam Azerbajdzsán délnyugati részén található. Az 1993-as hegyi-karabahi háborúban szétbombázták, a város elestével pedig a lakosság nagy része keletre menekült.

2. Hasima, Japán

Fotók: Kntrty, Jordy Meow / Wikimedia Commons

A Kelet-kínai-tengeren lévő sziget bányaaknáiról is ismert, melyek akár a 600 méteres mélységet is elérhetik. Az 1940-es években, a háború alatt kényszermunkások is dolgoztak a hatalmas falakkal körülvett bányászszigeten. 1974-ben az összes bányát bezárták, a sziget pedig kiürült.

1. Pripjaty, Ukrajna

Fotó: AFP / Sergei Supinsky

Pripjaty városát 1970-ben hozták létre, a közeli csernobili atomerőmű dolgozói éltek itt. Az 1986-os atomkatasztrófa után evakuálták a város lakosságát, a hely pedig azóta is elhagyatott. A sugárzásszint azóta visszaesett, így a szellemvárost manapság viszonylag biztonságos látogatni.

Forrás: Bright Side

