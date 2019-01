Itt is kell a szakember

A bihari kis település közmunkaprogramja működtetésében is egyre inkább gondot okoz a szakemberhiány – derül ki Gara Péter polgármester elmondásából. – Az elmúlt években folyamatosan csökkent a közfoglalkoztatottak száma. Négy-öt éve még 100-150 álláskereső volt Bakonszegen, és ebből évente mintegy 120-at foglalkoztatott az önkormányzat, a többiek állami cégeknél tudtak elhelyezkedni. 2018-ban 80, az idén pedig körülbelül 50-60 főt tudunk bevonni a közmunkaprogramjainkba. Sokan már el tudtak helyezkedni a versenyszférában, az elsődleges munkaerőpiacon Berettyóújfaluban, Füzesgyarmaton, vagy éppen az autópályaépítésen. Ha a közmunkából elmennek a kulcsemberek, őket nehéz pótolni, mindenesetre egy-egy szakember bérét megpróbáljuk kigazdálkodni – beszél a tendenciáról a faluvezető.

Gyümölcslé és biobrikett

Bakonszegen a mezőgazdasági programban zöldséget és gyümölcsöt termelnek, ezeket feldolgozzák, a nyesedékekből, gallyakból, ocsúból biobrikettet készítenek, továbbá működik egy betonelemgyártó üzem is, a helyi igények kielégítésére. A gyümölcsfeldolgozó más önkormányzatok, illetve a lakosság által megtermelt alapanyagokat is feldolgozza. Ott gyümölcslevet és savanyúságot is készítenek, csomagolnak.

Fotó: Kovács Péter

A feleslegessé vált növényi alapanyagbolt elkészített biobrikettel pedig lényegében majdnem teljesen ki tudták váltani a közintézmények költségesebb földgázfűtését.

– A gyümölcsfeldolgozást és a brikettkészítést látom esélyesnek, hogy a tevékenységet gazdasági alapra helyezzük. Mégpedig szövetkezeti formában vagy nonprofit kft-ben. De a versenyképességhez akkor is szükségét érzem a támogatásnak.

KZS

Bővítik a bakonszegi színháztermet Bakonszeg - Mintegy négymillió forint pályázati támogatásból növeli a művelődési ház színháztermi férőhelyeinek számát a települési önkormányzat. A karzat építésével a jelenlegi 120 helyett már 170 személy befogadására lesz alkalmas a terem. Gara Péter polgármester azt is elmondta, hogy előadások... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA