Itt egy gyerek, ott meg kettő: képeslap buktatta le a duplacsaládos férfit

Belinda igencsak meglepődött, amikor keze ügyébe került a képeslap, amelyet férje az éjjeli szekrényén heverő könyvbe rejtett. „Boldog apák napját kíván Nate” – állt benne az üzenet, amelyet a nő jogosan furcsállt, hiszen Eddie-vel két ikerkislányt neveltek. Gyanút fogott, hogy férjének lehet egy házasságon kívüli gyermeke, de amikor szembesítette a férfit a dologgal, valami olyasmit tudott meg, amit leggyűlöltebb ellenségének sem kívánna: Eddie idestova tíz éve együtt van egy másik nővel, akivel már korábban családot alapított, és hosszú ideje kettős életet él.

A legrosszabb verzió, amit el tudtam képzelni, hogy volt egy viszonya, amiből született egy titkos szerelemgyerek, de ez annál sokkal rosszabb. Kiderült, hogy én vagyok a viszony”

– fakadt ki Belinda. Elmondása szerint ő és Eddie egy társkereső alkalmazás segítségével találtak egymásra, nagyon hamar szerelmesek lettek és egy évvel később összeházasodtak. Eddie számára a tökéletes alibi is adott volt: fontos pozíciót töltött be egy olajipari cégnél, így a munkája miatt 8 napot távol töltött, majd 6 napot otthon. Mint utóbb kiderült, abban a városban, ahol a hivatalos verzió szerint dolgozott, együtt élt egy másik nővel, Natashával, akivel akkor már egy évtizede kapcsolatban állt, és született egy közös fiuk is. Ennek ellenére Belinda arra kérte férjét, maradjon vele, ne hagyja el az házat, amelyet közösen vásároltak, de Eddie végül úgy döntött, Natashát választja. Belinda – akinek eltökélt szándéka, hogy továbblépjen – lezárásképpen nem mulasztotta el felvilágosítani Eddie életének másik párját, Natashát az igazságról, és úgy tudni, azóta ő is elhagyta a férfit.

Forrás: Daily Mail

