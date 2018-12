Itt a sztráda, jöhet az ipar

Ezt Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere válaszolta kérdésünkre, amikor az autópálya előnyéről kérdeztük. Mint ismeretes, a napokban adták át az M35 befejező ás az M4 kezdő szakaszát, és ezzel Berettyóújfalunak, Biharnak megvan az autópálya összeköttetése Debrecennel, Budapesttel, Európával. Az autópálya önmagában esélyt jelent a térség felemelkedésére, ám a lehetőség megragadása az ott lévő önkormányzatokon, a gazdaság ottani résztvevőin múlik. A megkérdezett bihari polgármesterek a gazdaság élénkülését, valamint a turisztikai lehetőségek kihasználását is várják a gyorsforgalmi úttól.

A sztráda előnyei között Muraközi István polgármester elsőként a biztonságosabb közlekedést említette. – Sok fejfa és koszorú szegélyezi a 47-es utat, ami azt bizonyítja, hogy a nagy forgalommal együtt balesetveszélyes is volt az út. Reméljük, várjuk a gazdasági fejlődést is, hiszen a Debrecen közelsége, továbbá a gyors megközelíthetőség miatt a bihariak beszállítói lehetnek a megyeszékhelyen megtelepülő nagy cégeknek, illetve kisebb üzemeknek akár Berettyóújfalu is otthon adhat. Ezért felújítottuk a meglévő ipari parkunkat, és építettünk egy újat. Pontosan azért, hogy a beruházó cégek ide tudjanak jönni – fogalmazott Berettyóújfalu polgármestere.

Fotó: Kovács Péter

Csatlakozni a debreceni „erővonalra”

Berettyóújfalu azonban nemcsak ipari parkkal készül az autópályán érkezők fogadására. Az elmúlt években jelentős turisztikai beruházások is elindultak a városban, annak környékén. – Kész a kerékpárút Mezőpeterden és Ártándon keresztül az országhatárig, a Berettyó töltésén Szeghalomig el lehet biciklizni, tervben van a Berettyóújfalu-Tépe kerékpárút. De itt vannak az egyéb turisztikai attrakciók is, a zsinagóga felújítása, a múzeumunk, és mind között a legnagyobb, a másfélmilliárdos Bihari Termálliget létrehozása – sorolta Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere, aki kitért arra is, hogy városa a Bihar nevezetességeit megismertető csillagtúráknak is ideális kiindulópontja. Ezeket pedig egy turisztikai desztinációban ki lehet ajánlani. – A zsákai Rhédey-kastély, a nagykereki Bocskai-várkastély, a bakonszegi Bessenyei-ház, vagy akár Bihar immár tradíciókkal bíró hagyományőrző és gasztronómiai rendezvényei – sorolta, hozzátéve, hogy mindez a térség autópályás megközelítése révén több ember számára lesz elérhető, továbbá a polgármester kollégáival egyetértve, a térség kínálatának bővítését folytatni kell.

– De nem csak itt, Biharban, hanem Debrecennel is folytatni kell a tárgyalásokat, hiszen a megyeszékhely fejlődése kihathat Berettyóújfalura, az itteni fejlődés pedig hatással van a bihari településekre is. Ezek mindegyikének megvan a maga sajátossága. Van ahol ipari parkot hoztak létre, mint Komádiban és Biharkeresztesen, mások a szakképzett munkaerőt tudják felajánlani. A korábbi pályázati forrásokat úgy próbáltuk már elosztani, hogy minden település hangsúlyozhassa amiben valóban jó, az értékeit próbálja meg hozzátenni Bihar egészéhez. Ha a közeljövőben valaki meghallja azt, hogy Bihar, ne az jusson eszébe, hogy hátrányos helyzetű térség. Hanem az, hogy országnak egy olyan kincse, amit érdemes megnézni.

Fotó: Kovács Péter

Ha odaér az M47-es

– Komádi Dél-Biharban van és úgy 45-50 perc alatt érhető el az autópálya, ám ennek ellenére mi is érezzük majd a sztráda kedvező hatásait – szögezi le Tóth Ferenc polgármester. Elsőként ő is a városa gyorsabb és biztonságosabb elérését hangsúlyozza, majd a gazdasági lehetőségekre tér át: – A munkavállalók könnyebben tudják megközelíteni Debrecent, és nagyon szeretném, ha az ott megnyíló új üzemekben komádi munkavállalókat is tudnának majd alkalmazni. És fognak is! Erről már egyeztettünk Debrecen polgármesterével. Mi a szabad mukaerőkapacitásunkat ajánlottuk fel.

Tarsoly Attila, Körösszegapáti polgármestere történelmi eseménynek nevezte az autópálya átadását. Hangsúlyozta: Bihar közelebb kerül Debrecenhez, Budapesthez, továbbá örül, hogy Debrecen fejlődik, ott új beruházások vannak, mert ez jótékonyan fog hatni a Biharban élőkre is. Több lesz a munkalehetőség, és bízik abban, hogy akik korábban elköltöztek a Dunántúlra, visszajönnek, hiszen Bihar is egy élhető terület lesz. Hozzátette: – Körösszegapáti lakosai igazán 2022-2023 körül érzékelhetik az autópálya jótékony hatását, hiszen az egyik nyomvonalterv szerint a falunk mellett lenne az M47-es kétszer két sávos gyorsforgalmi út, ami a gáborjáni M4-es csatlakozással igazán közel hozná a megyeszékhelyet.

Meg kell újítani a közutat is

Nagyrábé a Bihar és a Sárrét határán, az autópálya csomóponttól mintegy 22 kilométerre délnyugatra lévő település. Polgármestere, Tiszai Károly azonban egyértelműsíti: a sztráda nekik is előnyt jelent. – Az ipari parkok közül a berettyóújfalui is sokat jelent számunkra, hiszen rengetegen dolgoznak most is ott tőlünk. A sárréti polgármesterek között is volt beszédtéma az autópálya érkezése, és az is, hogy a gazdasági hatása is érezhető lesz majd. Ha megújítják az utat Berettyóújfaluig, gyorsan el lehet jutni a sztrádáig. Ez pedig gazdasági előnyt jelenthet-e a rábéiaknak. Jó lenne, ha a befektetők eljutnának hozzánk is, de előbb jussanak el Berettyóújfaluba, Komádiba, Biharkeresztesre és Derecskére, ami álláslehetőséget jelent a rábéi embereknek is.

