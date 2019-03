Itt a bejelentés: brit sztárduó is fellép az idei Campuson

Újabb fellépőt jelentettek be a Campus Fesztivál szervezői csütörtökön az esemény Facebook-oldalán. Mint írják, a Seafret Jack Sedman és Harry Draper duója: a két brit srác egy open mic esten találkozott, és annyira kedvelték egymás produkcióját, hogy végül közös zenélésbe kezdtek. Nevüket az Északi-tenger ihlette, amihez mindketten közel éltek, és ez a természetesség jellemző a zenéjükre és cselekedeteikre is. Többféle stílusú zene is megjelenik a számokban, amiken dolgoznak – az indie-folktól és rocktól kezdve több elektronikus hangig és erősebb samplingekig. A 2015-ben megjelent Oceans című dalhoz készült videoklipet 67 millióan látták a YouTube-on.

A fiúk második albuma várhatóan idén jelenik meg.

Mint ismert, nem ez volt csütörtökön az egyetlen, Campus Fesztivállal kapcsolatos hír: a nagyerdei bulit immár második alkalommal választotta be az európai fesztiválokat minősítő szervezet, az EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) a legrangosabb fesztiválok sorába.

