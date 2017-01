Iszlám Állam – Sajtóértesülés: a “balkáni mészáros” visszatért Koszovóba

Belgrád/Pristina – Az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet egyik vezetőjének, a “balkáni mészárosként” és “kacaniki hentesként” is ismert, koszovói származású Lavdrim Muhaxherinek a migránsokkal együtt sikerült Szíriából Európába jutnia, és jelenleg is Koszovóban tartózkodik – számolt be a hírről a térség sajtója a napokban.

A Szputnyik orosz hírügynökség balkáni irodája az olasz L'Espresso című újságra, valamint a brit Daily Mailre hivatkozva azt írta, hogy Lavdrim Muhaxheri és mintegy 400 IÁ-harcos a migránshullámot kihasználva jutott Európába, célpontjaik között pedig a koszovói állami intézmények és szerb ortodox egyház szerepel. Olasz hírszerzők szerint Muhaxheri visszatérése nemcsak a Balkán, hanem több európai ország biztonságára nézve is veszélyt jelent. Az információk szerint az általa vezetett terroristák több világi és vallási célpont ellen terveztek támadást, a legutóbb novemberben az Albánia-Izrael barátságos labdarúgó-mérkőzés idejére terveztek mészárlást, amit azonban a hatóságok megakadályoztak, miután 19 feltételezett terroristát elfogtak. Az IÁ-vezető európai tartózkodása azért is jelent veszélyt a közbiztonságra, mert Lavdrim Muhaxheri jól ismeri "ellenségét", korábban ugyanis a NATO afganisztáni egységének, valamint a KFOR-nak is dolgozott – írták a balkáni lapok. 2014-ben felkerült az Egyesült Államok által számon tartott terroristák listájára. A sajtó értesülése szerint Lavdrim Muhaxheri – ismertebb nevén Abu Abdullah al Kosova – macedóniai albán férfi, aki 2012-ben jelent meg Szíriában, és többször is szerepelt az IÁ propagandavideóiban. A világhálón is megtalálható egy képe, amelyen éppen foglyok fejét vágja le, egy videón pedig felrobbant egy embert. Lavdrim Muhaxheri a "kacaniki hentes" nevet az Iszlám Állam legnagyobb koszovói toborzóközpontjáról, Kacanik városáról kapta. Halálhíre többször is megjelent a sajtóban, ám ez minden alkalommal hamisnak bizonyult. A Blic című szerb napilap legfrissebb értesülése szerint jelenleg Koszovóban tartózkodik, ahol még csak nem is rejtőzködik, hanem szabadon sétálgat. A szerb kormányhoz közeli, meg nem nevezett forrás szerint a szerb hírszerzés tudott arról, hogy a férfi visszatért Koszovóba, ahol több városban is látták kávézókban üldögélni. Zoran Dragisic biztonságpolitikai szakértő nem tartja valószínűnek, hogy Muhaxheri a menekülthullámmal érkezett volna az országba, az ugyanis több ország biztonsági szolgálatának óriási mulasztására mutatna rá, mint mondta: ismert terroristáról van szó, minden adatbázisban szerepelni kell az arcának. Skender Hyseni koszovói belügyminiszter pénteken tagadta a médiában megjelent híreszteléseket, amelyek szerint Lavdrim Muhaxheri Koszovóban lenne, vagy ott tartózkodott volna a közelmúltban. A pristinai Gazeta Express című napilap beszámolója szerint a belügyminiszter leszögezte: amennyiben Muhaxheri Koszovóban lenne, a hatóságok már elfogták volna. A pristinai belügyminisztérium adatai szerint mintegy 300 koszovói csatlakozott a korábbi években a szíriai és az iraki harcokhoz, a harctereken pedig mintegy 50 koszovói vesztette életét. Az 1,8 milliós Koszovó lakosságának több mint 95 százaléka iszlám vallású, szélsőségek azonban csak kis számban vannak jelen. – MTI –